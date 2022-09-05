اشتباكات بين لاعبي العربي والسيب في كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

اشتبك عدد من لاعبي السيب العماني مع العربي الكويتي، عقب صافرة نهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب، اليوم الإثنين.

وبعد صافرة الحكم بنهاية المباراة وتأهل السيب ظهر مقطع فيديو يكشف اشتباك عدد من لاعبي الفريقين، واعتداء سليمان عبدالغفور حارس العربي على النيجيري دانييل جيبولا لاعب السيب، في حين تدخل آخرون لإنهاء الاشتباك.

فيديو / أحداث مؤسفة شهدتها مباراة العربي الكويتي والسيب العماني.

• حارس الأخضر سليمان عبدالغفور يعتدي على محترف الفريق الضيف !

• العربي يخسر 1-2 في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي.

pic.twitter.com/mvp2VW1PmV — المجلس (@Almajlliss) September 5, 2022

ونجح السيب في انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب بعد فوزه المثير 2/1 على مستضيفه العربي الكويتي، في نصف النهائي.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص المتاحة خلال الشوطين الأصليين لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

فيديو | الأحداث المؤسفة بين لاعبي العربي و السيب العماني من جهة أُخرى !!! #العربي_السيب pic.twitter.com/1FmxOTKOnD — كرة الكويت 🇰🇼 (@kuwait_PLg) September 5, 2022

وسجل محسن صالح الغساني وصلاح اليحيائي هدفين للسيب في الدقيقتين 95 و99، في حين سجل توقيع كيغسلاي إيدوه الهدف الوحيد للعربي في الدقيقة 116، لتنتهي المباراة على تقدم السيب 2/1 وتأهله إلى نهائي منطقة الغرب.

ومن المقرر أن يلعب الرفاع الشرقي البحريني مع مواطنه الرفاع يوم الثلاثاء في نصف النهائي الثاني لمنطقة الغرب.

وفاز المحرق البحريني بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي علما أن القوة الجوية والكويتي الكويتي أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 3 ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لكل من المحرق البحريني والفيصلي الأردني.