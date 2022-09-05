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رياضة

كأس الاتحاد الآسيوي: السيب العماني يتجاوز العربي الكويتي ويتأهل لنهائي منطقة الغرب
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 20:05 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 20:15 GMT

كأس الاتحاد الآسيوي: السيب العماني يتجاوز العربي الكويتي ويتأهل لنهائي منطقة الغرب

تأهل السيب العماني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على مستضيفه العربي الكويتي، اليوم الإثنين، في نصف النهائي. وانتهى الشوط

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل السيب العماني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على مستضيفه العربي الكويتي، اليوم الإثنين، في نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول والثاني على نتيجة التعادل السلبي، بعد فشل الفريقين في التسجيل، وفي الشوط الإضافي الأول سجل السيب هدفين في الدقيقتين 95 و99 بتوقيع محسن صالح الغساني وصلاح اليحيائي على التوالي.

ونجح الكويت في تقليص النتيجة بهدف من توقيع كيغسلاي إيدوه في الدقيقة 116، لكن المباراة انتهت على تقدم السيب 2/1.

ومن المقرر أن يلعب الرفاع الشرقي البحريني مع مواطنه الرفاع يوم الثلاثاء في نصف النهائي الثاني لمنطقة الغرب.

وفاز المحرق البحريني بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي علما أن القوة الجوية والكويتي الكويتي أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 3 ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لكل من المحرق البحريني والفيصلي الأردني.

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