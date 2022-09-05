كأس الاتحاد الآسيوي: السيب العماني يتجاوز العربي الكويتي ويتأهل لنهائي منطقة الغرب

تأهل السيب العماني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على مستضيفه العربي الكويتي، اليوم الإثنين، في نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول والثاني على نتيجة التعادل السلبي، بعد فشل الفريقين في التسجيل، وفي الشوط الإضافي الأول سجل السيب هدفين في الدقيقتين 95 و99 بتوقيع محسن صالح الغساني وصلاح اليحيائي على التوالي.

نهاية المباراة | 🇰🇼 العربي 1⃣-2⃣ السيب 🇴🇲 شهدت الأشواط الإضافية تسجيل 3⃣ أهداف حيث تقدّم السيب بهدفي محسن الغساني وصلاح اليحيائي فيما سجّل كينغسلي إيدوو هدف العربي ليتأهل السيب إلى نهائي منطقة غرب آسيا من 🏆#كأس_الإتحاد_الآسيوي 2022! تقرير المباراة ✍️🏻https://t.co/HFdTj6uwFc pic.twitter.com/21NPORFuOo — #AFCCup2022 (@AFCCup) September 5, 2022

ونجح الكويت في تقليص النتيجة بهدف من توقيع كيغسلاي إيدوه في الدقيقة 116، لكن المباراة انتهت على تقدم السيب 2/1.

ومن المقرر أن يلعب الرفاع الشرقي البحريني مع مواطنه الرفاع يوم الثلاثاء في نصف النهائي الثاني لمنطقة الغرب.

وفاز المحرق البحريني بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي علما أن القوة الجوية والكويتي الكويتي أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 3 ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لكل من المحرق البحريني والفيصلي الأردني.