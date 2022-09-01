يستضيف نهائي كأس العالم .. بيع أكبر جناح لكبار الشخصيات في استاد لوسيل مقابل مليوني جنيه إسترليني

قالت صحيفة ”مترو“ الإنجليزية إنه تم بيع جناح الضيافة في كأس العالم في قطر مقابل 2.1 مليون جنيه إسترليني حيث يشتري المتفرجون الأثرياء أماكن رئيسية.

وتم تداول الصندوق الخاص الكبير من خلال حزم الضيافة التي تم بيعها قبل أشهر من إطلاق التذاكر بشكل عام.

وتم شراء الضيافة الراقية في استاد لوسيل، حيث سيستمتع 44 شخصًا بالرفاهية هذا الشتاء.

ويمكن الكشف عن عملية الشراء في الأسبوع الذي أشاد فيه ديفيد بيكهام بقطر في فيديو ترويجي جديد، ووصف قائد منتخب إنجلترا السابق البلاد بأنها ”لا تصدق“.

وبيكهام، 47 عامًا، الذي تم تصويره في وجهات سياحية، من المرجح أن يكون من بين المشاهير والمديرين التنفيذيين والمليارديرات الذين سيحصلون على السجادة الحمراء في نوفمبر.

وكان جناح Suite 3079 معروضًا للبيع مقابل 2،499،200 دولار أمريكي (2،160،420 جنيهًا إسترلينيًا) في نموذج طلب قبل أن يتم وضع علامة عليه كـ ”بيع“ عند تحديث القائمة.

وسيتم استخدام منطقة VIP، ذات اللون الذهبي، من أجل ”سلسلة مواقع“ تتضمن 10 مباريات.

ويظهر الجناح الخاص في قائمة المبيعات التي نشرتها شركة MATCH Hospitality، وهي وكيل مبيعات الفيفا الحصري للضيافة.

وقال متحدث باسم الوكيل: ”تمامًا مثل الطائرات، والأعمال التجارية، والدرجة الأولى، لدينا مجموعة من منتجات الضيافة المصممة لمجموعة من العملاء“.

وتمنح هذه الأنواع من منتجات الضيافة الأشخاص وسيلة لضمان وصولهم إلى الألعاب، مع مزايا إضافية، سواء كانوا يحجزون صالة مناسبة للعائلة، أو يستضيفون ضيوف VVIP في جناح حصري.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الجناح المحدد الذي ذكرته هو الأكبر في لوسيل، ويتم بيع الأجنحة الخاصة على أساس ”سلسلة مواقع“، ما يعني أن السعر يشمل جميع المباريات التي تجري في ملعب معين.

وفي حالة لوسيل، يتضمن كل جناح خاص 10 مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية للبطولة حيث يلعب النهائي يوم 18 ديسمبر.

والجناح هو الأغلى في القائمة، حيث تعتمد الأسعار على الحجم والموقع، وتأتي الصالات مع ”قائمة عينات منسقة من خمسة أطباق، وجهاز تلفزيون عالي الدقة داخل الجناح، مع إمكانية الوصول المباشر إلى المقاعد خارج الواجهات الزجاجية، وفقًا لمزود الخبرة الرياضية.

ومن فئة الأجنحة الأكثر فخامة، والتي لا تتوفر إلا في استاد لوسيل صالة اللؤلؤة، وتقع في منتصف الطريق، ويتم الإعلان عن المنطقة على أنها ”خدمة لا تشوبها شائبة“، بما في ذلك خدمة كونسيرج، و“عرض تذوق الطعام“ من ستة أطباق مع ”خيارات انتقائية وأطباق مميزة ومحطات طهاة حية“.

وسيتم منح المشاهد الرئيسية للساحة التي تبلغ سعتها 80 ألف متفرج، وهي الأكبر في قطر، والتي من المقرر أن تستضيف النهائي في 18 ديسمبر.

وتقول MATCH في موادها الترويجية: ”هذه هي أفخم صالة تجارية في كأس العالم لكرة القدم، إنها الفكرة الأولى والكلمة الأخيرة في قصة الضيافة الرياضية الفاخرة“.

وتم بالفعل دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية على صناديق الشركات، كما يظهر نموذج الطلب، مع بقاء بضعة أسابيع قبل حفل الافتتاح وأول مباراة جماعية في 20 نوفمبر.