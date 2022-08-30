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رياضة

مسؤولو ملعب العربي يرفضون إدخال لاعبي السالمية بسياراتهم إلى الملعب
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 15:18 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2022 16:20 GMT

مسؤولو ملعب العربي يرفضون إدخال لاعبي السالمية بسياراتهم إلى الملعب

واجه لاعبو نادي السالمية موقفا غريبا قبل مواجهة خصمه العربي، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للدوري الكويتي، حيث تم إغلاق موقف سيارات الملعب أمام لاعبي وإداريي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

واجه لاعبو نادي السالمية موقفا غريبا قبل مواجهة خصمه العربي، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للدوري الكويتي، حيث تم إغلاق موقف سيارات الملعب أمام لاعبي وإداريي السالمية، ومنعهم من الدخول.

وأظهرت صور وفيديو تم تداوله للاعبي نادي السالمية وهم مضطرون للوقوف خارج أسوار النادي بعد رفض مسؤولي العربي دخولهم للمواقف الداخلية بالنادي.

وقال مصدر لبرنامج ”الديربي“، إن ”مواقف سيارات النادي العربي الداخلية مخصصة فقط لأعضاء فريق العربي فقط“.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري الكويتي الممتاز، اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي والسالمية على ستاد صباح السالم.

ويدخل العربي صاحب الأرض والجمهور اللقاء برصيد نقطة بعد تعادله مع النصر بالجولة الماضية، فيما حقق السالمية الفوز على التضامن ليحصد 3 نقاط.

فيما يدخل السالمية مع مدربه محمد إبراهيم اللقاء بصفوف مكتملة لا يغيب عنها إلا المخضرم مساعد ندا؛ بداعي الإصابة، معولا على البرازيلي ريفاس والعراقي آسو رستم في الهجوم، ورباعي خط الوسط مبارك الفنيني وفواز عايض ومحمد الهويدي ومهدي دشتي، وفي الدفاع البرازيلي ليما، والجامبي سانج بير وبدر جمال، وعبدالعزيز العتيبي، ومن خلفهم الحارس عبدالرحمن الفضلي.

يذكر أن العربي والسالمية تواجها في الموسم الماضي في 4 مباريات، حقق السالمية الفوز في مباراتين وفاز العربي في مباراة وانتهت مباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

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