مسؤولو ملعب العربي يرفضون إدخال لاعبي السالمية بسياراتهم إلى الملعب

واجه لاعبو نادي السالمية موقفا غريبا قبل مواجهة خصمه العربي، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للدوري الكويتي، حيث تم إغلاق موقف سيارات الملعب أمام لاعبي وإداريي السالمية، ومنعهم من الدخول.

وأظهرت صور وفيديو تم تداوله للاعبي نادي السالمية وهم مضطرون للوقوف خارج أسوار النادي بعد رفض مسؤولي العربي دخولهم للمواقف الداخلية بالنادي.

لاعبي نادي #السالمية بانتظار فتح بوابة النادي #العربي والسماح لهم بالوقوف داخل النادي… pic.twitter.com/UdHelXpu2s — الرياضة الكويتية (@KW_SPOORT) August 30, 2022

وقال مصدر لبرنامج ”الديربي“، إن ”مواقف سيارات النادي العربي الداخلية مخصصة فقط لأعضاء فريق العربي فقط“.

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اغلاق المواقف على لاعبين واداريين نادي السالميه وتم الطلب منهم بإيقاف سياراتهم خارج اسوار النادي! من هو المسؤول على سلامة لاعبين السالميه بعد المباراة؟!!

على مراقب المباراة والاتحاد ان يتدخل pic.twitter.com/EQUAotx51J — فواز الخلف 💛 (@almohndsq8) August 30, 2022

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري الكويتي الممتاز، اليوم الثلاثاء، بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي والسالمية على ستاد صباح السالم.

ويدخل العربي صاحب الأرض والجمهور اللقاء برصيد نقطة بعد تعادله مع النصر بالجولة الماضية، فيما حقق السالمية الفوز على التضامن ليحصد 3 نقاط.

فيما يدخل السالمية مع مدربه محمد إبراهيم اللقاء بصفوف مكتملة لا يغيب عنها إلا المخضرم مساعد ندا؛ بداعي الإصابة، معولا على البرازيلي ريفاس والعراقي آسو رستم في الهجوم، ورباعي خط الوسط مبارك الفنيني وفواز عايض ومحمد الهويدي ومهدي دشتي، وفي الدفاع البرازيلي ليما، والجامبي سانج بير وبدر جمال، وعبدالعزيز العتيبي، ومن خلفهم الحارس عبدالرحمن الفضلي.

يذكر أن العربي والسالمية تواجها في الموسم الماضي في 4 مباريات، حقق السالمية الفوز في مباراتين وفاز العربي في مباراة وانتهت مباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).