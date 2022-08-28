صور وفيديو اقتحام جمهور النجمة ملعب بحمدون الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد للقطات اقتحام الجماهير لمباراة العهد والنجمة في كأس السوبر اللبناني؛ ما أدى إلى إلغائها.

وقرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلغاء مباراة العهد والنجمة في كأس السوبر اللبناني؛ بسبب اقتحامات الجماهير.

وتواجدت أعداد كبيرة من الجماهير لحضور المباراة، رغم أن الاتحاد اللبناني قرر السماح بحضور 300 مشجع فقط لكل طرف من الجماهير.

جمهور النجمة الرائع يقتحم ملعب بحمدون لمشاهدة مباراة فريقه وفريق العهد يهدد بالإنسحاب #أوفى_جمهور ❤️ pic.twitter.com/xRhKZ1NkNG — Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) August 28, 2022

وكتب الاتحاد اللبناني عبر موقع ”تويتر“: “ إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي العهد والنجمة والتي كانت مقررة بعد ظهر اليوم على ملعب أمين عبدالنور في بحمدون“.

من جهته، كتب نادي النجمة عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”دعا رئيس نادي النجمة الرياضي مازن الزعني إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة؛ لبحث المستجدات التي شهدها ملعب أمين عبدالنور في بحمدون والقرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم بشأن مباراة كأس السوبر“.

وأضاف: ”أكد الرئيس الزعني أن نادي النجمة وجمهوره يتعرض لمظلومية كبيرة، موضحا أنه لن يتنازل عن حق شعب النجمة في حضور مباريات فريقه“.

أما نادي العهد فكتب عبر ”فيسبوك“: ”الاتحاد اللبناني يعلن إلغاء مباراة كأس السوبر بين العهد والنجمة والتي كان من المقرر أن تجرى عند الساعة الرابعة والنصف على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون. وحفاظًا على الأمل بديمومة الكرة اللبنانية لمحبيها، نمتنع عن نشر أي خبر قبل التأكد منه بشكل كامل“.