الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العهد ضد النجمة في كأس السوبر اللبناني

يستضيف ملعب ”بحمدون“ البلدي، اليوم الأحد، مواجهة كأس السوبر اللبناني التي تجمع بين العهد والنجمة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السوبر اللبناني بين العهد والنجمة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد بتوقيت لبنان على ملعب ”بحمدون“.

وتذاع المباراة عبر قناة MTV اللبنانية بمنصاتها الإلكترونية.



ماذا يقول التاريخ؟

انتهت آخر مواجهة بين العهد والنجمة يوم 21 ديسمبر الماضي في ربع نهائي كأس لبنان وفاز النجمة بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وحسم فريق العهد لقب السوبر اللبناني 8 مرات في تاريخه وهو الفريق الأكثر تتويجاً بهذا اللقب وآخرها عام 2019.

وتوج العهد باللقب أعوام 2005 و2008 و2010 و2011 و2015 و2017 و2018 و2019.

وتوج النجمة باللقب 6 مرات آخرها عام 2016، وحسم الفريق اللقب من قبل أعوام 2000 و2002 و2004 و2009 و2014.



أسلحة العهد

يسعى العهد مع مدربه باسم مرمر لتحقيق اللقب الثاني في شهر أغسطس الجاري بعدما توج بلقب كأس النخبة مؤخراً.

وتعاقد العهد مع النيجيري إيمانويل أوبيري وصمد قاديري لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد وشارك الثنائي في كأس النخبة، كما استعاد خدمات اللاعب حسين مرتضى من الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد باسم مرمر المدير الفني لفريق العهد على تشكيلة تضم حارس المرمى شاكر وهبي وأمامه الرباعي حسين دقيق ونور منصور وحسين الزين وعلي حديد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حسين منذر ومحمد حيدر وأحمد زريق وعلى الأطراف ربيع عطايا ومحمد ناصر وفي الهجوم صمد قاديري.



أوراق النجمة

يأمل النجمة استعادة لقب كأس السوبر بعد غياب طويل منذ عام 2016 رغم حالة عدم الاستقرار التي عاشها الفريق في الساعات الماضية.

وأعلن نادي النجمة تعيين المدرب بلال فليفل خلال الأيام القليلة الماضية خلفاً للمدرب طارق جرايا الذي رحل عن الفريق قبل السوبر.

وتعاقد النجمة مع اللاعب علي غملوش بجانب الثنائي الكونغولي جان بالاك وشيكو أوشيندي والسنغالي عبدولاي فال وجدد عقود حسين شرف الدين وقاسم الزين وعلي السبع.

ويعتمد النجمة على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى علي السبع وأمامه رباعي الدفاع حسين شرف الدين وقاسم الزين وماهر صبرا وحسين بيطار.

ويقود خط الوسط عبدولاي فال ومحمد غملوش وحسن كوراني، بينما يقود خط الهجوم جان بالاك وبجواره شيكو أوشيندي وعلي سلمان علاء الدين.

وقال محمد عبد العظيم ”عظيمة“، مدرب النجمة اللبناني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة للفريقين خاصة أن العهد أكثر جاهزية واستقراراً بينما يعاني النجمة بعض التغييرات الفنية.

وأوضح أن مباريات كأس السوبر دائماً تكون بداية للموسم، مؤكداً أن الفريقين لديهما الدوافع لتحقيق اللقب.