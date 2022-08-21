العربي القطري يقترب من ضم رافينينا لاعب باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يواصل التخلص من بعض لاعبيه لتوفير السيولة اللازمة وتقليل فاتورة الرواتب الباهظة للاعبيه، وقد اقترب من بيع البرازيلي رافينينا ألكانتارا إلى العربي متصدر دوري نجوم قطر.

وأحرز المهاجم السوري عمر السومة أول أهدافه مع العربي ليقود فريقه الجديد للفوز 2-صفر على المرخية وتصدر الدوري بالعلامة الكاملة يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع العربي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية في افتتاح البطولة التي يحمل السد لقبها، بينما سيواجه الشمال يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة.

وقال موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي إن باريس سان جيرمان يأمل في مواصلة التخلص من لاعبيه غير المهمين حتى نهاية فترة الانتقالات الحالية بعد رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة ودينا إيبيمبي إلى أنتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة أيضا وتيلو كيرير الذي انتقل إلى وست هام يونايتد الإنجليزي.

واقترب لاعب الوسط البرازيلي البالغ عمره 29 عامًا الذي تمت إعارته إلى ريال سوسيداد الموسم الماضي من الانضمام إلى العربي.

وانضم لاعب الوسط البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم.

وقال رافينيا، وهو شقيق تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول الذي يحمل الجنسية الإسبانية، حينها إنه ”متحمس وسعيد“ بالانضمام إلى سوسيداد.

وشارك رافينيا في 39 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه للنادي الفرنسي في 2020. ونشأ رافينيا في أكاديمية برشلونة وأمضى أغلب مسيرته في إسبانيا.

ولعب رافينيا مباراتين مع منتخب البرازيل وكان ضمن التشكيلة الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

واستعار العربي لاعب الوسط التونسي يوسف المساكني (31 عاما) من الدحيل لمدة موسم ونصف بعد تجديد عقد اللاعب مع الدحيل كما استعار السومة من الأهلي السعودي لمدة موسم واحد.