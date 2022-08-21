إشادات بالصاعد قصي المنصوري لاعب الفيصلي الأردني

نال اللاعب الصاعد قصي المنصوري، لاعب نادي الفيصلي الأردني، وصاحب الـ17 عاما إشادات واسعة بعد مشاركته مع فريقه في مواجهة الطرة ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس الأردن، مساء أمس السبت.

وسجل الفيصلي على ستاد عمان الدولي فوزا عريضا على ضيفه الطرة بسداسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من قصي المنصوري (هدفين)، عبد الله عوض، مجدي عطار، حسام أبو الذهب ومحمد بني عطية، ليواجه الفيصلي نظيره سحاب في الدور المقبل.

وأشاد الحساب الرسمي للفيصلي عبر تويتر بموهبة شباب الفريق، وعلق قائلا ”فأنتم الشباب وأنتم الأمل لمستقبل مشرق بالبطولات التي ننتظر أن تأتي بجهودكم“.

صدق الشاعر حين قال : "نحن الشباب والأمل"

فأنتم الشباب وأنتم الأمل لمستقبل مشرق بالبطولات التي ننتظر أن تأتي بجهودكم. أبناء الزعيم ◀️ قصي المنصوري 💙 أدهم الرفاعي 💙 حسين عارف 💙#الفيصلي 🦅 pic.twitter.com/jeGYC8hEZ3 — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) August 20, 2022

فيما قالت إحدى الصفحات الداعمة للمنتخب الأردني ”الموهوب يظهر من أول لمسة ما شاء الله عليه لاعب كنز في كرة القدم الأردنية يجب دعمه من جميع الجماهير، قصي المنصوري موهبة أردنية ستكون رقم 1 في العاجل القريب“.

ونشر المدرب الأردني سامر البداينة عبر صفحته على ”فيسبوك“ فيديو سابق له يعلق على أهمية منح اللاعبين الشباب الفرصة لإظهار قدراتهم، وعلق قائلا ”ليس فقط قصي المنصوري لاعب نادي الفيصلي بل يوجد الكثير من اللاعبين، مثل قصي، ينتظرون الفرصة من أجل الظهور“.

وتأهل شباب العقبة لدور الـ 16 بفوزه على بلعما بنتيجة 3/1، والرمثا بفوزه على الأهلي بنتيجة 2/1، وشباب الأردن بفوزه على شباب نزال بثلاثية نظيفة.

ويقام اليوم الأحد 4 مواجهات أخرى، فيواجه اتحاد الرمثا منافسه جرش على ستاد الأمير هاشم، ويواجه البقعة منافسه سحم على ملعب السلط، ويستضيف السرحان على ملعبه فريق دير علا.

موهبة فيصلاوية قادمة قصي المنصوري ما شاء الله ما شاء الله 💙🔥🇯🇴 pic.twitter.com/LBFgDpdQdd — بكبك (@ArslanShishani) August 20, 2022

وطالب رياضيون أردنيون بعدم المبالغة في الإشادة باللاعب الصاعد حرصا عليه من الضغط النفسي أو الغرور؛ ما قد يعطل مسيرته.