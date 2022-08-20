العهد يهزم الأنصار ويتوج بطلا لكأس النخبة اللبناني

اقتنص فريق ​العهد​ لقب ​كأس النخبة​ بعد فوزه الثمين على منافسه ​الأنصار​، بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب بحمدون البلدي، مساء السبت.

وافتتح اللاعب محمد ناصر التسجيل لفريق العهد في الدقيقة 26، لتشتعل الأجواء سريعا حيث أحرز لاعب الأنصار حسن معتوق هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 34، ولكن فرحتهم لم تدم طويلا حيث خطف اللاعب ربيع عطايا الهدف الثاني للعهد خلال الدقيقة 60.

وتأهل الأنصار إلى اللقاء النهائي بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوزه على النجمة بنتيجة 3/1 ثم تعادله مع التضامن صور بنتيجة 2/2.

وصعد الأنصار على حساب شباب الساحل بنتيجة 3/0 في نصف نهائي البطولة.

🏆العهد بطل #كأس_النخبة_2022 بعد فوزه في المباراة النهائية على الأنصار 2-1، على ملعب بحمدون البلدي. سجل للعهد محمد ناصر (26) وربيع عطايا (60)، وسجل للأنصار حسن معتوق (34 ركلة جزاء). pic.twitter.com/BvIBAJgxZc — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) August 20, 2022

وتأهل العهد بعد صدارته المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه على البرج بنتيجة 2-0 وشباب الساحل بنتيجة 1/0.

وفاز العهد على التضامن صور بنتيجة 2/1 في نصف النهائي ليتأهل للمباراة النهائية.

ويحمل النجمة الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا ببطولة كأس النخبة في لبنان برصيد 12 لقبا وخلفه العهد بواقع 6 ألقاب، بينما فاز الأنصار باللقب مرتين.

وتُوج العهد باللقب أعوام 2008 و2010 و2011 و2013 و2015، بينما فاز الأنصار باللقب مرتين عامي 1997 و2000.

وانتهت آخر مواجهتين بين الفريقين بالتعادل، بينما فاز العهد بنتيجة 2/0 يوم 21 نوفمبر الماضي بالدوري، وكان آخر فوز للأنصار يوم 16 يوليو 2021.