الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأنصار ضد العهد في نهائي كأس النخبة اللبناني

يستضيف ملعب ”أمين عبدالنور“ بمدينة بحمدون المواجهة التي تجمع بين الأنصار والعهد في نهائي كأس النخبة اللبناني اليوم السبت.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأنصار والعهد في نهائي كأس النخبة:

👊🏻🛡NEXT MATCH

العهد يواجه الأنصار ضمن الدور النهائي من بطولة كأس النخبة، المُباراة منقولة عبر قناة الإتحاد اللبناني لكرة القدم على يوتيوب.#المركز_الإعلامي#AlAhedFc pic.twitter.com/NozvQZJh2o — Al Ahed FC (@AlAhedFc) August 19, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”أمين عبد النور“ الساعة 16:30 اليوم السبت بتوقيت لبنان.

وتنقل المباراة عبر قناة ”اليوتيوب“ الخاصة بالاتحاد اللبناني لكرة القدم.

مشوار الفريقين

تأهل الأنصار إلى اللقاء النهائي بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوزه على النجمة بنتيجة 3/1 ثم تعادله مع التضامن صور بنتيجة 2/2.

وصعد الأنصار على حساب شباب الساحل بنتيجة 3/0 في نصف نهائي البطولة.

وتأهل العهد بعد صدارته المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه على البرج بنتيجة 2-0 وشباب الساحل بنتيجة 1/0.

وفاز العهد على التضامن صور بنتيجة 2/1 في نصف النهائي ليتأهل للمباراة النهائية.

🏆 نهائي #كأس_النخبة_2022 بين العهد والأنصار، مباشرةً عبر قناتنا على YouTube. 📆 السبت، 20 آب 2022

⏱️ الساعة 4:30 عصرًا

🏟️ ملعب بحمدون البلدي pic.twitter.com/xOIRzxGKYp — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) August 18, 2022

ويحمل النجمة الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا ببطولة كأس النخبة في لبنان برصيد 12 لقبا وخلفه العهد بواقع 5 ألقاب بينما فاز الأنصار باللقب مرتين.

وتُوج العهد باللقب أعوام 2008 و2010 و2011 و2013 و2015، بينما فاز الأنصار باللقب مرتين عامي 1997 و2000.

وانتهت آخر مواجهتين بين الفريقين بالتعادل بينما فاز العهد بنتيجة 2/0 يوم 21 نوفمبر الماضي بالدوري وكان آخر فوز للأنصار يوم 16 يوليو 2021.

أسلحة الأنصار

يسعى الأنصار بقيادة مديره الفني جمال طه لتحقيق الفوز وحسم اللقب الغائب منذ 22 عاما كاملة.

وفرض جمال طه المدير الفني للأنصار حالة من التركيز الشديد على لاعبي فريقه لاقتناص هذه البطولة قبل انطلاق الدوري.

ويعول الأنصار على التشكيلة التي تضم حارس المرمى نزيه أسعد، وأمامه الرباعي نصار نصار وماكسيم عون وخالد العلي وحسن شعيتو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حسن طنيش ويوسف الحاج وخالد محسن، بينما يقود خط الهجوم حسن معتوق والحاج مالك وعمر بهلوان.

أوراق العهد

يأمل العهد تحقيق لقب كأس النخبة بعدما اقتنص الفريق لقب الدوري في الموسم الماضي.

ويخوض العهد تدريبات مكثفة في الأيام الماضية من أجل التركيز لتحقيق الفوز على حساب الأنصار.

ويعتمد باسم مرمر المدير الفني لفريق العهد على تشكيلة تضم حارس المرمى مهدي خليل وأمامه الرباعي نور منصور وهيثم فاعور وحسين الزين وإيمانويل أوبر للدفاع.

ويقود خط الوسط حسين منذر وبجواره وليد شور، وأمامهما ثلاثي صناعة اللعب محمد حيدر وأحمد زريق ومحمد قدوح، مع المهاجم محمود سبليني.

وقال محمد غدار مهاجم المنتخب اللبناني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين خاصة أن كليهما لم يحقق اللقب منذ سنوات.

وأوضح أن الأنصار لديه بعض عناصر الخبرة وهو نفس حال العهد مثل قدوح وحيدر وشعيتو ومعتوق وهو ما يجعل الكفة متساوية بين الفريقين.