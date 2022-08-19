الاتحاد أهلي حلب يتوج بكأس سوريا بركلات الترجيح على حساب الوثبة

توج نادي الاتحاد أهلي حلب، بطلا لكأس الجمهورية السورية، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على الوثبة بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة، ينفرد أهلي حلب بصدارة الأندية الأكثر تتويجا بكأس الجمهورية برصيد 10 ألقاب، بعد فض الشراكة مع الجيش صاحب الـ9 ألقاب.

ولم يحقق الاتحاد الأهلي حلب اللقب منذ موسم 2010/2011.

مشوار الفريقين

صعد فريق الاتحاد الأهلي حلب إلى المباراة النهائية بعد أن قطع مشوارا مميزا بدأه بالفوز على العربي في دور الـ32 بنتيجة 3/0، ثم تخطى عقبة عفرين في دور الـ16 بنتيجة 1/0.

وتأهل الاتحاد عبر دور الـ8 بعد انسحاب منافسه الحرية سواء بعدم الحضور لمباراة الذهاب أو عدم استكمال لقاء الإياب، ثم تأهل الاتحاد في نصف النهائي على حساب الجيش بعد التعادل خارج ملعبه بنتيجة 1/1 وعلى ملعبه 0/0.

وقطع أيضا الوثبة مشوارا شاقا نحو المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة عرطوز في دور الـ32 بنتيجة 3/0 ثم فاز على جبلة بنتيجة 1/0 في دور الـ16.

وفي ربع النهائي، تعادل الوثبة ذهابا وإيابا دون أهداف مع الفتوة وصعد بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، ثم تخطى عقبة تشرين في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 2/0، ثم التعادل بنتيجة 2/2.