الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة اتحاد أهلي حلب ضد الوثبة في نهائي كأس سوريا

يستضيف ملعب تشرين بالعاصمة السورية دمشق المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي اتحاد أهلي حلب ومنافسه الوثبة في نهائي بطولة كأس سوريا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نهائي كأس سوريا بين الاتحاد والوثبة.. فإلى السطور القادمة:

يوم المباراة ⚽️ كونوا على استعداد 🚩🔥 pic.twitter.com/0hntTfKh5P — Al Ittihad-Ahli of AleppoSC نادي الاتحاد أهلي حلب (@ittihad__syria) August 19, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:00 اليوم الجمعة بتوقيت دمشق على ملعب تشرين.

وتنقل المباراة عبر قناة سوريا دراما.. ويديرها الحكم فراس الطويل.

مشوار الفريقين

صعد فريق الاتحاد الأهلي حلب إلى المباراة النهائية بعد أن قطع مشوارا مميزا بدأه بالفوز على العربي في دور الـ32 بنتيجة 3/0، ثم تخطى عقبة عفرين في دور الـ16 بنتيجة 1/0.

وتأهل الاتحاد عبر دور الـ8 بعد انسحاب منافسه الحرية سواء بعدم الحضور لمباراة الذهاب أو عدم استكمال لقاء الإياب، ثم تأهل الاتحاد في نصف النهائي على حساب الجيش بعد التعادل خارج ملعبه بنتيجة 1/1 وعلى ملعبه 0/0.

🟥 #بطاقة_المباراة 🆚️ ؛ الوثبة – ؛ 🏆 نهائي كأس الجمهورية ⏰ ؛ 8:00PM – 🏟 ؛ ملعب تشرين – دمشق

🗓 ؛ 19-8-2022 الجمعة 🟥⬜ #AlAhli_Of_Aleppo_SC © #ASC_MediaOffice 🚩 pic.twitter.com/6eQ7nXxkCK — Al Ittihad-Ahli of AleppoSC نادي الاتحاد أهلي حلب (@ittihad__syria) August 18, 2022

وقطع أيضا الوثبة مشوارا شاقا نحو المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة عرطوز في دور الـ32 بنتيجة 3/0 ثم فاز على جبلة بنتيجة 1/0 في دور الـ16.

وفي ربع النهائي، تعادل الوثبة ذهابا وإيابا دون أهداف مع الفتوة وصعد بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، ثم تخطى عقبة تشرين في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 2/0، ثم التعادل بنتيجة 2/2.

ويحمل الاتحاد الأهلي حلب بالتساوي مع الجيش الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بلقب كأس سوريا بواقع 9 ألقاب مقابل لقب وحيد للوثبة حققه موسم 2018/2019.

ولم يحقق الاتحاد الأهلي حلب اللقب منذ موسم 2010/2011.

أسلحة الاتحاد الأهلي حلب

يسعى الاتحاد لاستعادة اللقب الغائب منذ 11 عاما كاملة ومصالحة جماهيره بعد ضياع لقب الدوري في الموسم الماضي.

وقال المدرب ماهر بحري المدير الفني لفريق الاتحاد الأهلي حلب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن عدم تحقيق هذا اللقب منذ سنوات طويلة يدفع اللاعبين لتقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز بهذه البطولة الغائبة.

وأشار إلى أنه يعد جماهير فريقه بالقتال لتحقيق الفوز على حساب الوثبة واقتناص البطولة هذا الموسم.

ومن المرجح أن يلعب الفريق بتشكيلة تضم شاهر الشاكر في حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع حسين جويد ويوسف الحموي وأحمد الشمالي وزكريا حنان.

ويقود خط الوسط أحمد الأشقر وبجواره مصطفى تتان وأمامهما محمد ريحانية وعلى الأطراف مصطفى شيخ يوسف وفواز بوادقجي، وفي الهجوم النيجيري كيكي أفولابي.

أوراق الوثبة

يسعى الوثبة أيضاً لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما خسر لقب الدوري في الموسم الماضي بفارق 4 نقاط عن تشرين.

وأكد فراس معسعس المدير الفني لفريق الوثبة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه جاهز تماما لخوض اللقاء ولا توجد أي غيابات بين صفوف لاعبيه.

وأشار إلى أنه يعلم تماما قوة مواجهات الاتحاد ومفاتيح لعب المنافس ونقاط القوة والضعف في صفوفه وهو أمر يدركه جيدا.

ويعتمد الوثبة على تشكيلة تضم حارس المرمى حسين رحال، وأمامه الرباعي إبراهيم العبدالله وبرهان صهيوني ومعتصم شوفان ومحمود يونس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سعيد برو وبجواره محمد كروما وأنس بوطة، مع ثلاثي الهجوم جابر خطاب ومؤنس أبوعمشة ومحمد قلقاط.

وقال عبدالفتاح الآغا، مهاجم منتخب سوريا الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباريات النهائية دائما تكون خارج أي توقعات أو حسابات.

وأوضح أن الفريقين وصلا للمباراة النهائية عن جدارة والحظوظ بينهما متساوية إلى حد كبير، مؤكدا أن الفريق الأكثر تركيزا على المرمى وهدوءًا داخل المستطيل الأخضر؛ سيكون صاحب النصيب الأوفر في التتويج.