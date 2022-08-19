الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النهضة ضد ظفار في الدوري العماني

تدور مباراة من العيار الثقيل أشبه بقمة مبكرة في الجولة الأولى للدوري العماني في الموسم الجديد 2022/2023 وتجمع بين النهضة وظفار مساء اليوم الجمعة.

وافتتح فريق السيب حامل اللقب حملة الدفاع عن الدوري العماني بالفوز على البشائر بنتيجة 3/0، كما تغلب صور على المصنعة بنتيجة 1/0، وفاز السويق على العروبة بنتيجة 2/1.

مباراة العنــيــد القادمة ⛳️⚽️🔥 🗓 | الجمعة 19 أغسطس

⏰ | 18:00 مساء

🏟 | مجمع البريمي الرياضي

⚽️ | #النهضة 🆚 ظفار

🏆 | #دوري_عمانتل

⛳️ | الجولة الاولى pic.twitter.com/MPwlL3kbWZ — نادي النهضة العماني (@fcalnahda) August 17, 2022

وتقام اليوم الجمعة، أيضا مواجهة تجمع بين بهلاء وضيفه الرستاق في الجولة نفسها.

وتسلط شبكة ”إرم نيوز“ الضوء في هذا التقرير على مواجهة النهضة ضد ظفار في الدوري العماني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (مجمع البريمي) الرياضي الساعة 18:00 اليوم الجمعة بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل المباراة عبر قناة عمان الرياضية بصوت المعلق موسى البلوشي.

📸 | من تمرين اليوم قبل مواجهة الغد 💚 pic.twitter.com/U6v4mkBAuq — نادي النهضة العماني (@fcalnahda) August 18, 2022

أرقام خاصة

نجح ظفار في تحقيق الفوز خلال آخر مباراة ضد النهضة بنتيجة 4/0 يوم 21 أبريل الماضي ببطولة الدوري.

ولم يفز النهضة خلال آخر 10 مواجهات ضد ظفار منذ تغلبه يوم 22 ديسمبر 2017 في نصف نهائي كأس مازدا للمحترفين بنتيجة 4/3.

وكان الفوز الأخير للنهضة على ظفار في الدوري يوم 23 نوفمبر 2016 بنتيجة 2/1.

ولم يعرف ظفار سوى طعم الانتصار في مباراته الافتتاحية ببطولة الدوري منذ موسم 2014/2015 حين تعادل مع الخابورة بنتيجة 1/1 بينما خسر اللقاء الافتتاحي بالدوري أمام صلالة بنتيجة 1/0 العام 2011.

ويخشى النهضة السقوط في اللقاء الافتتاحي لمشواره بالدوري بعدما سقط في الموسم قبل الماضي أمام نزوى بنتيجة 2/1.

بتوفيق من الله، أنهى الفريق الأول لكرة القدم #نادي_ظفار معسكره الإعدادي بمحافظة مسقط وسيتوجّه إلى محافظة البريمي اليوم الخميس، استعداداً لخوض أولى جولات #دوري_عمانتل غداً — نادي ظفار (@Dhofar_FC) August 18, 2022

أفكار النهضة

يسعى النهضة وصيف النسخة الماضية للدوري العماني لتقديم بداية قوية في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد خسارته لقاء السوبر على يد السيب بنتيجة 2/0.

وتعاقد النهضة مع عدة لاعبين لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد على رأسهم المهاجم الغيني أبوبكر ديمبا كمارا ولاعب الوسط الإيفواري أنترس جي واللاعب البرازيلي ويلمرسون في مركز الجناح الهجومي ولاعب الوسط الغيني آرسيني لوكو بجانب ناصر النعيمي ويوسف السعدي وإبراهيم المخيني والمنذر العلوي.

ويقود الفريق المدير الفني حمد العزاني الذي يعتمد على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني، وأمامه يوسف السعدي وناصر الشملي وعمران الحيدي وفهد الهاجري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أحمد الكعبي وبجواره المنذر العلوي وأرسيني لوكو وويلمرسون غارسيا وعلي الرشيدي، بينما يقود الهجوم أبوبكر ديمبا كمارا.

حسابات ظفار

يبحث ظفار عن تقديم بداية قوية أملا في الظهور بشكل مغاير هذا الموسم في بطولة الدوري.

وأبرم ظفار عدة صفقات مهمة لتدعيم صفوفه أبرزها التونسي فخري العمدوني والبرازيلي فيكو دوراتي بجانب مازن الكاسبي وعبس الهشامي وعبدالمجيد شماس وعمار الشيادي وعبدالله المشرفي ومازن البلوشي وعبدالله نوح.

ويقود ظفار المدرب الأردني عمار الزريقي الذي يعتمد على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى مازن الكاسبي، وأمامه مازن البلوشي وعبس الهشامي وعمار الشيادي ومثنى عوض في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد خادم وبجواره عبدالله نوح وفي صناعة اللعب فخري العمدوني وعبدالمجيد شماس والبرازيلي فيكو دوراتي، بينما يقود خط الهجوم خالد الهاجري.

وقال محمد عبد العظيم ”عظيمة“ مدرب ظفار الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة بين فريقين يملكان طموح المنافسة على اللقب.

وأوضح أن النهضة بدأ موسمه مبكرا بخوضه كأس السوبر المحلي، مؤكدا أن ظفار فريق له جمهور ولديه دوافع مميزة للمنافسة على البطولة.