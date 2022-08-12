الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السيب ضد النهضة في كأس السوبر العماني

يستضيف ستاد (السعادة) الدولي في سلطنة عُمان، مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي السيب والنهضة في بطولة كأس السوبر العماني.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح كأس السوبر العماني بين السيب والنهضة، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:05 اليوم الجمعة على استاد السعادة ويديرها الحكم يحيى بن أحمد البلوشي.

وتنقل المباراة عبر قناة عُمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي وأبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الحوسني.

وتنقل المباراة أيضا عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي وقناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العنزي.

📸 | حضور رئيس مجلس الادارة الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي وأعضاء مجلس الادارة مران اليوم 💚 pic.twitter.com/FKScSJdpvp — نادي النهضة العماني (@fcalnahda) August 11, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

حصل السيب في الموسم الماضي على لقب الدوري وكأس السلطان ويأمل تحقيق ثلاثية تاريخية، بينما يشارك النهضة بوصفه وصيفا للدوري.

وفاز السيب بلقب كأس السوبر العماني عام 2001 بينما حقق النهضة لقب كأس السوبر مرتين عامي 2009 و2014.

وتبادل الفريقان الفوز بنتيجة 2/0 في لقائي الدوري العماني خلال الموسم الماضي.

أسلحة السيب

يتطلع السيب لاستكمال موسمه المميز وتحقيق الثلاثية المحلية بحصد لقب كأس السوبر.

وقال المدرب إيلي ستان المدير الفني لفريق السيب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”سنخوض مباراة ليست سهلة، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد أنصارنا“.

وأضاف: ”سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب والظهور بالمستوى المأمول في لقاء السوبر والتتويج باللقب“.

ومن المنتظر أن يقود تشكيلة السيب حارس المرمى أحمد الرواحي، وأمامه رباعي الدفاع محمد العامري وعلي البوسعيدي وخالد البريكي وحسن العجمي.

ويقود خط الوسط دانييل أوجبولا وصلاح اليحيائي ومحمد المسلمي، بينما يقود الهجوم عبدالعزيز المقبالي ومحسن الغساني وكوزموس داودا.

أوراق النهضة

يسعى النهضة لاقتناص لقب السوبر بعدما خسر لقب الدوري على يد السيب بفارق نقطتين.

وأكد حمد العزاني، المدير الفني لفريق النهضة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن كأس السوبر فرصة مميزة لتقييم أداء اللاعبين قبل بداية الموسم والبحث عن بطولة.

وأوضح أن فريقه جاهز لتحقيق الفوز مؤكدا أن النهضة سيحاول تحقيق الفوز باللقب على حساب السيب.

ومن المرجح أن يعتمد النهضة على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني، وأمامه يوسف السعدي وناصر الشملي وعمران الحيدي وفهد الهاجري.

ويقود خط الوسط أحمد الكعبي وبجواره المنذر العلوي وأرسيني لوكو وويلمرسون غارسيا وعلي الرشيدي، بينما يقود الهجوم أبوبكر ديمبا كمارا.

وأكد محمد عبدالعظيم ”عظيمة“ مدرب ظفار الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن مباراة السوبر ستكون بمثابة احتفالية مميزة وكرنفال قبل بداية الموسم الكروي.

وأوضح أن كفة الفريقين متساوية وإن كانت معنويات السيب أعلى بسبب تألق لاعبيه في الموسم الماضي وحصد لقبي الدوري والكأس، ولكن النهضة سيقاتل أيضاً لتحقيق الفوز وحسم اللقب.