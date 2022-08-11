صحف رياضية: ريال مدريد الذي لا يشبع.. برناردو يفتح الباب لبرشلونة.. وأليغري تجاهل الهدايا

شكل تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت بالفوز 2/0 وتطورات مستقبل فرينكي دي يونغ وبرناردو سيلفا وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمانشستر يونايتد من حيث وضعيته الحالية، ومصير عدة نجوم برواتب كبيرة في الدوري الفرنسي.

وفيما يأتي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت بالفوز 2/0 وكتبت ”نهم“ و“ريال مدريد يتوج بخامس لقب للسوبر الأوروبي“ و“كريم بنزيما يصبح ثاني هداف تاريخي لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بالبرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وكتبت ”برناردو سيلفا يفتح الباب لبرشلونة“.

كما اهتمت بانتقال إيسكو لإشبيلية وكتبت ”إيسكو يطلق العنان للجنون في إشبيلية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتطورات مستقبل فرينكي دي يونغ ومصير صفقة برناردو سيلفا وكتبت ”فرينكي دي يونغ القرار النهائي“ و“ممفيس ديباي يسرع عملية رحيله نحو يوفنتوس“ و“برناردو سيلفا: مانشستر سيتي تعرف ماذا أريد“ و ”نيكو يسافر لفالنسيا لإنهاء رحيله معارا“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت والتتويج بكأس السوبر الأوروبي وكتبت ”ريال مدريد يتوج بأول لقب في الموسم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير صفقات برشلونة وأخبار الفريق وكتبت ”الوقت التجريبي“ و“نيكو يرحل معارا لفالنسيا“ و“برشلونة مرهون بالرافعة الاقتصادية الرابعة لتسجيل الصفقات الخمس، بالإضافة لعثمان ديمبلي وسيرجيو روبيرتو“.

الصحيفة اهتمت بتتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت وكتبت ”كأس السوبر الأوروبي بالفعل بيضاء“.

أس

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت وكتبت ”ريال مدريد الذي لا يشبع“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وتطورات الصفقات وكتبت ”ماركوس ألونسو قريب من التوقيع“ و“كريستينسن وكيسي قد يرحلان مجانا في حال عدم تسجيلهما“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على محاولة تشيلسي ضم ثنائي برشلونة فرينكي دي يونغ وبيير أوباميانغ وكتبت ”وكلاء خاصون“ و“تشيلسي يستعد للانقضاض على ثنائي برشلونة“.

كما اهتمت بتصريحات ريو فيرديناند حول فريقه السابق مانشستر يونايتد وكتبت ”فيرديناند: مانشستر يونايتد اعتاد على التوقيع مع الأفضل، ليس الآن“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات فليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري وكتبت ”قطر ستكون الأولى في العالم“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مصير عدة نجوم في أندية كبيرة في الدوري الفرنسي والرغبة في التخلص من رواتبهم وكتبت ”قصص الأعلى“.

كما تحدثت عن انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز لأولمبيك مارسيليا وكتبت ”في راحة مثل سانشيز“.

الصحيفة اهتمت بوفاة لاعب بنفيكا وبوردو السابق شالانا وكتبت ”شالانا إنسان كبير جدا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات للأندية الإيطالية وكتبت عن يوفنتوس ”كوستيتش حسم وممفيس ديباي على بعد خطوة وفاجيولي جدد عقده“ وعن ميلان كتبت ”ميلان يحصن تيموري حتى 2027“.

الصحيفة اهتمت بتتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي وكتبت ”ألابا وبنزيما 2/0“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وسوق الانتقالات وكتبت ”مارسيال وممفيس ديباي: أليغري تجاهل الهدايا“.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت وكتبت ”ريال مدريد يبدأ تجميع الكؤوس من جديد“.