رسميًا: الدحيل القطري يتعاقد مع عدلان قديورة بديلا لفرجاني ساسي

أعلن نادي الدحيل القطري، تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الجزائري، عدلان قديورة، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وحسب بيان للنادي القطري مساء اليوم الأربعاء، فإن قديورة سيحل في مكان المحترف التونسي، فرجاني ساسي، الذي تعرض للإصابة وستبعده عن المشاركة مع فريقه في الفترة القادمة.

ولم يكشف الدحيل مدة التعاقد مع اللاعب الجزائري، أو القيمة المالية للصفقة.

وخاض قديورة تجارب عديدة في إنجلترا ولعب لولفرهامبتون واندرارز وكريستال بالاس وواتفورد وميدلسبره ونوتنجهام فورست، وقضى تجربة مع الغرافة القطري لمدة عامين حتى 2021.

وبدأ الدحيل، وصيف البطل السد، الموسم بهزيمة مفاجئة 4-2 من الوكرة الأسبوع الماضي وسيواجه الأهلي غدا الخميس.

ورفع نادي الدحيل القطري اسم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، من كشوفات الفريق الأول للموسم الحالي الجديد.

يذكر أن الدحيل المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم أعلن اليوم الأربعاء عن إصابة لاعب وسط تونس فرجاني ساسي في العضلة الضامة دون تحديد مدة غيابه.

وتعرض ساسي (30 عاما) للإصابة خلال الهزيمة من الوكرة بالجولة الافتتاحية للدوري مما أثار مخاوف حول مشاركته في كأس العالم بقطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وتوقعت وسائل إعلام غياب لاعب الزمالك المصري السابق لعدة أسابيع.

وخاض ساسي 24 مباراة مع الدحيل في الموسم الماضي بجميع المسابقات وسجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.