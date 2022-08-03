الدوري القطري: حكم الـVAR يحتسب ركلة جزاء للريان ضد الشمال ويلغيها بأمر نفس التقنية (فيديو)

شهدت مباراة الريان والشمال في الدوري القطري لقطة غير معتادة كان بطلها حكم الفيديو المساعد، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للريان بعد خطأ لتميم العبد الله على حافة المنطقة تماما.

وقبل تنفيذ ركلة الجزاء مباشرة، طلب حكم الفيديو من حكم المباراة مراجعة اللقطة من زاوية جديدة، وبدا من الإعادة بالفعل أن الخطأ حدث خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 40 .. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح #الريان بعد العودة لتقنية الـ VAR وقبل لعبها بثواني الـ VAR يستدعي الحكم مرة ثانية ليقرر الغائها !! #الريان_الشمال#دوري_نجوم_QNB

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/G6hvUBDJD4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 3, 2022

واستمرت مفاجآت دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوز الشمال بشكل مفاجئ 1-صفر على الريان بفضل هدف غريب قرب النهاية، اليوم الأربعاء.

وكانت المباراة تتجه نحو أول تعادل في الجولة الافتتاحية، لكن محمد السيد (جدو) سجل هدف الانتصار للشمال في الدقيقة 86.

وتبادل جدو الكرة مع زميله ياسين بامو، وتدخل منافسه خالد مفتاح وحاول تشتيت الكرة لكنها اصطدمت بجدو ودخلت المرمى بغرابة.

وتأتي هزيمة الريان لتستكمل مفاجآت الجولة الافتتاحية، حيث خسر السد حامل اللقب 4-3 أمام المرخية، وتعثر الدحيل في وقت سابق اليوم 4-2 أمام الوكرة بعدما سجل جيلسون دالا هدفين للفريق الفائز.

وانطلقت البطولة مبكرا من أجل الانتهاء من الدور الأول قبل فترة كافية من كأس العالم، ومنح المنتخب الوطني الفرصة للاستعداد ووضع اللمسات الأخيرة على الملاعب التي تستضيف الحدث العالمي الأبرز.