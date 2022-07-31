انسحاب ميسر الدهامشة وعبدالله شاهين لاعبَي منتخب الأردن للتايكواندو لمواجهتهما لاعبَين إسرائيليَين

انسحبت ميسر الدهامشة نجمة المنتخب الأردني للتايكواندو للناشئين، أمام لاعبة من إسرائيل في بطولة العالم المقامة حاليا في بلغاريا.

وقررت الدهامشة عدم مواجهة اللاعبة الإسرائيلية في مباراة تحديد الميدالية البرونزية؛ رفضا منها الاعتراف بالاحتلال لفلسطين.

وسار الناشئ عبدالله شاهين (وزن 33 كغم) على نفس المنوال، وانسحب أمام لاعب إسرائيلي، في بطولة العالم للتايكواندو التي انتهت منافساتها اليوم في مدينة صوفيا البلغارية بصالة “أرينا أرميك”.

وأنهى المنتخب الوطني الأردني للأشبال والزهرات مشاركته في بطولة العالم، دون تحقيق نتائج.

وجاء انسحاب الدهامشة وعبدالله شاهين، بعد شهرين على انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر، أمام لاعب إسرائيلي في بطولة عالمية للناشئين أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

يشار إلى أن الأردن مرتبط بـ“اتفاقية سلام“ مع ”إسرائيل“ منذ عام 1994، في ما عرف باتفاقية ”وادي عربة“ والتي نصت على إنهاء حالة العداء بين الطرفين.