الاتحاد يسقط الأهلي طرابلس ويتوج بطلا للدوري الليبي

حقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي طرابلس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب رادس في تونس، ليتوج الاتحاد بطلا للدوري الليبي للمرة الـ18 في تاريخه.

وتقاسم الفريقان صدارة ترتيب الدورة السداسية للتتويج التي أقيمت في تونس بمشاركة 6 أندية، وهي: الأهلي طرابلس، والاتحاد، بجانب الأهلي بنغازي، والنصر، والأولمبي، والأخضر، ليحسمها الاتحاد في النهاية.

وانتهى الشوط للمباراة بتقدم فريق الاتحاد على الأهلي طرابلس بهدفين دون رد، سجلهما معاذ عيسى وربيع الشادي، ليحسما البطولة لفريقهما.

وقلص الأهلي طرابلس الفارق في الشوط الثاني بهدف أول في الدقيقة 68 عن طريق شرارة.

بهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة 14 محتلا المركز الأول ليحصد البطولة على حساب الأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

مشوار الفريقين

كانت رحلة الوصول للمباراة الفاصلة شاقة للفريقين بعدما لعبا في إطار المجموعة الثانية للمرحلة الأولى للدوري الليبي.

واحتل الأهلي طرابلس الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد ليتأهلا سويًا للمرحلة الأخيرة لخوض دورة التتويج السداسية في تونس.

وتقاسم الفريقان صدارة الدورة السداسية بعدما تساويا في كل شيء ليلجأ الاتحاد الليبي لمباراة فاصلة.

وحقق الأهلي طرابلس والاتحاد 3 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وحصد الفريقان 11 نقطة، وسجلا 6 أهداف، واستقبلا هدفين خلال مباريات الدورة السداسية.

وتقابل الفريقان هذا الموسم 5 مرات بدأت بلقاء الدور الأول للدوري، يوم 13 ديسمبر الماضي، وفاز الاتحاد على ملعبه بنتيجة 1-0، وفي لقاء الدور الثاني للدوري، يوم 17 يونيو، فاز الأهلي بنتيجة 2-1.

وتجدد ديربي طرابلس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسمه الأهلي بعدما تعادلا دون أهداف في لقاء الذهاب، وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب.

وتقابل الفريقان في الدورة السداسية، وتعادلا دون أهداف في تونس.