الأهلي طرابلس يفوز على الأولمبي 1/0 ويؤجل حسم لقب الدوري الليبي لمباراة فاصلة

حقق الأهلي طرابلس فوزا على حساب الأولمبي بنتيجة (1-0)، اليوم الأربعاء، على ملعب سوسة الأولمبي في تونس، في آخر جولات سداسي التتويج باللقب، ليؤجل حسم لقب الدوري الليبي لمواجهة فاصلة.

وجاء هدف الأهلي طرابلس عن طريق أحمد التربي قبيل نهاية الشوط الأول.

ورفع الأهلي طرابلس رصيده بعد هذا الفوز إلى 11 نقطة، ليتصدر مرحلة سداسي التتويج متساويا في الرصيد مع الاتحاد.

وسيشهد الدوري الليبي الممتاز هذا العام مواجهة فاصلة تجمع الأهلي طرابلس والاتحاد، السبت المقبل، على ملعب رادس.

المواجهة الفاصلة جاءت بعد تساوي الفريقين في كل شيء بعد الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز.

كما فاز الأخضر على الأهلي بنغازي بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، على ملعب المنستير، في إطار الجولة الأخيرة من عمر سداسي التتويج، ليضمن المشاركة أفريقيا في الموسم المقبل.

ورفع الأخضر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الأهلي بنغازي عند 4 نقاط في المرتبة الخامسة.

وضمن الأخضر بهذا الفوز المشاركة في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.