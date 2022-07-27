الأهلي طرابلس ضد الأولمبي والاتحاد أمام النصر.. كل ما تريد معرفته عن جولة الحسم في الدوري الليبي

يسدل الستار، مساء اليوم الأربعاء، على منافسات الدوري الليبي موسم (2021-2022) بإقامة مباريات الجولة الأخيرة لدورة التتويج التي تستضيفها تونس.

ويلعب الاتحاد ضد النصر، كما يلتقي الأهلي طرابلس منافسه الأولمبي، بينما يواجه الأهلي بنغازي منافسه الأخضر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهات جولة الحسم في الدوري الليبي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي طرابلس مع الأولمبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت ليبيا على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.. ويدير اللقاء الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وتقام مباراة الاتحاد ضد النصر في التوقيت ذاته على ملعب ”الطيب المهيري“ بمدينة صفاقس.. ويدير اللقاء الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا من بوروندي.

وتقام مباراة الأخضر ضد الأهلي بنغازي في التوقيت ذاته على ملعب ”المنستير“.. ويدير اللقاء الحكم السعودي ماجد الشمراني.

وتذاع المباريات عبر قناة ”WTV“ وقناة ليبيا الرياضية.

الـدوري اللـيبي الممتـاز – سـداسي التتويـج 🏆

الجـــولة الخامســة

الأهــلي 🆚 الأولمبي

⏰ الأربعـــاء 06:00 مســاءً بتوقيـت لـيبيـا

🏟 الملعــب الأولمـبي سـوســة#WeAreAlahliSC 🇳🇬 pic.twitter.com/BVvJRmfIaB — AlAhli SC 🇳🇬 (@Alahliysc) July 26, 2022

سيناريوهات التتويج

يتصدر الأهلي طرابلس جدول الترتيب برصيد 8 نقاط ويملك فارق أهداف بواقع 3 أهداف بعدما سجل 5 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق أهداف أيضا يبلغ 3 أهداف بعدما سجل 4 أهداف واستقبل هدفاً.

ويحتل الأخضر المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم النصر في المركز الرابع برصيد 4 نقاط وبالرصيد ذاته الأهلي بنغازي ويأتي الأولمبي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويتوج الأهلي طرابلس في حال فوزه على حساب الأولمبي، بجانب تعثر الاتحاد، كما يتوج الاتحاد بنفس الحالة، ولكن في حال فوز الأهلي طرابلس وأيضاً الاتحاد يتساوى الفريقان ويتم اللجوء لمعايير فارق الأهداف في ظل تساويهما في المواجهة بينهما في دورة التتويج.

ويحتاج الأخضر إلى الفوز بشرط خسارة الأهلي طرابلس والاتحاد ولكن في حالة تساوي الأخضر حال فوزه ووصوله إلى 9 نقاط مع الاتحاد والأهلي طرابلس حال تعادلهما يتم اللجوء لقاعدة فارق الأهداف والأكثر تسجيلاً.

الأهلي طرابلس ضد الأولمبي

يسعى الأهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي بشكل رسمي في الجولة الأخيرة بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال.

وقال فتحي الجبال في تصريحات صحفية، إن فريقه في كامل التركيز بالجولة الأخيرة مؤكداً أنه يبحث عن تحقيق اللقب والجميع يسعى للفوز باللقب.

وأصدرت إدارة الأهلي بياناً رسمياً طالبت خلاله بالرقابة على مباريات الجولة الأخيرة بجانب التحلي بالأخلاق والروح الرياضية وقواعد اللعب النظيف التي تنص عليها لوائح الاتحاد الدولي (فيفا).

ويعتمد الأهلي طرابلس على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد نشنوش وأمامه رباعي الدفاع محمود عكاشة وأحمد التربي ومنصور رزق وعلي معتوق.

ويقود خط الوسط أيوب عياد وبجواره محمد المنير ومحمد الفقيه مع ثلاثي الهجوم أنيس سالتو ومحمد أبوزريق ”شرارة“ ومحمد الترهوني.

الاتحاد ضد النصر

يأمل فريق الاتحاد أيضاً تحقيق الفوز على حساب النصر من أجل المنافسة على اللقب حتى آخر لحظة.

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد أيضا بيانا رسميا يرفض خلاله بعض التصريحات الدائرة بشأن اتهامات التفويت أو التلاعب في مباريات الجولة الأخيرة.

ويسعى الاتحاد بقيادة المدرب الليبي أسامة الحمادي لحسم الفوز على حساب النصر، مراهناً على كتيبة لاعبيه في التشكيلة التي تضم حارس المرمى معاذ اللافي وأمامه رباعي خط الدفاع محمد المهذبي وسند الورفلي وناجي دراه وطلال فرحات.

ويقود خط الوسط فريد أنجوما وعبد العاطي العباسي وربيع الشادي وأحمد الهرام مع ثنائي الهجوم محمد زعبية ومعاذ عيسى.

وقال أحمد المصلي، نجم منتخب ليبيا السابق، لـ“إرم نيوز“، إن الجولة الأخيرة ستكون خارج التوقعات، موضحاً أن الاتحاد لديه قدرات متميزة وروح قتالية مع مدربه أسامة الحمادي بجانب خبرات بعض اللاعبين على رأسهم زعبية.

وأكد أن الأهلي طرابلس لديه لاعبون مميزون وتنظيم رائع مع المدرب فتحي الجبال، موضحاً أن الأخضر أيضاً لديه آمال المنافسة وإن كانت صعبة ولكنه سيقاتل حتى آخر لحظة.