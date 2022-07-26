الهلال يهزم توتي ويتوج بطلا للدوري السوداني

توج نادي الهلال السوداني بلقب الدوري السوداني لكرة القدم، للمرة الثانية تواليا، بعد فوزه على نظيره توتي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”جبل أولياء“.

وسجل الهدف الأول لفريق الهلال محمد عبدالرحمن الغربال، في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.



وأضاف الثاني وليد بخيت في الدقيقة 47 من أحداث الشوط الثاني بعد مراوغة رائعة لحارس توتي، ليُسكن الكرة في الشباك الخالية.



فيما أضاف الهدف الثالث للهلال عثمان مختار في الدقيقة 85 من تصويبة رائعة بيسراه.



وكان يحتاج الهلال للفوز أو التعادل لتحقيق اللقب بشكل رسمي، بينما كان يحتاج المريخ، صاحب الوصافة، للفوز مع خسارة الهلال، ولكن الهلال توج باللقب.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السوداني برصيد 77 نقطة بعدما حقق الفريق 24 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى خسارة واحدة، وسجل الفريق 58 هدفا واستقبل 13 هدفا، ويملك الهلال أقوى هجوم بالدوري.

فيما توقف رصيد توتي عند النقطة 34 محتلا المركز العاشر.