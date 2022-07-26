الهلال ضد توتي والمريخ أمام كوبر.. كل ما تريد معرفته عن جولة الحسم في الدوري السوداني

يسدل الستار اليوم الثلاثاء، على منافسات الجولة الأخيرة للدوري السوداني بمواجهات قوية لحسم صراع التتويج بين الهلال والمريخ.

ويستضيف الهلال منافسه توتي، كما يلعب المريخ أمام ضيفه كوبر الخرطوم في أقوى مواجهات اليوم الثلاثاء، لحسم اللقب بين الفريقين.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح جولة الحسم في الدوري السوداني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال ضد توتي على ملعب (جبل أولياء) في الساعة الرابعة والربع عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت السودان.

وتقام مباراة المريخ ضد كوبر في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السودان على ملعب (الخرطوم).

وتذاع المباراتان على قناة (النيلين) السودانية.

ترتيب الفريقين وسيناريوهات التتويج

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السوداني برصيد 74 نقطة بعدما حقق الفريق 23 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى خسارة وحيدة، وسجل الفريق 56 هدفا واستقبل 13 هدفا ويملك الهلال أقوى هجوم بالدوري.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 71 نقطة بعدما حقق الفريق 21 انتصارا وتعادل 8 مرات دون هزيمة، وسجل المريخ 52 هدفا واستقبل 10 أهداف ويملك المريخ أقوى دفاع بالدوري.

وتميل الأفضلية للمريخ في مواجهاته المباشرة ضد الهلال بعدما فاز بنتيجة 1-0 وتعادلا دون أهداف.

ويحتاج الهلال للفوز أو التعادل لتحقيق اللقب بشكل رسمي، بينما يحتاج المريخ للفوز مع خسارة الهلال.

وحقق الهلال لقب الدوري السوداني 30 مرة بينما حقق المريخ اللقب 23 مرة.

الهلال ضد توتي

يسعى الهلال لحسم اللقب بشكل رسمي بقيادة مدربه خالد بخيت الذي أعاد التوازن للفريق الأزرق بعد رحيل البرتغالي جواو موتا.

ويحتل توتي المركز العاشر وبالتالي ليس لديه أي دوافع في هذه المواجهة سوى تقديم كرة قدم جميلة وهو ما يخشاه الهلال.

ومن المرجح أن يعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى علي أبوعشرين وأمامه رباعي خط الدفاع محمد أحمد (إرنق) والطيب عبد الرازق وسالمون بانجا وفارس عبد الله.

ويقود خط الوسط صلاح عادل وبجواره محمد المنذر وعبدول أجاجون وفي الهجوم عبد الرؤوف يعقوب وعيد مقدم ومحمد عبد الرحمن (الغربال).

المريخ ضد كوبر

يتطلع المريخ للمنافسة حتى آخر بصيص أمل على لقب الدوري السوداني من خلال الفوز على كوبر أملا في تلقيه هدية قبل المباراة بخسارة الهلال.

وأكد التونسي غازي الغرايري مدرب المريخ في تصريحات صحفية، أن فريقه يتمسك بآمال التتويج حتى اللحظة الأخيرة.

ويغيب عن الفريق الثلاثي بخيت خميس ومصطفى كرشوم والجزولي نوح للإصابة، بجانب النيجيري توني إيدجوماري للانقطاع عن المران.

ويعتمد الغرايري على تشكيلة تضم محمد مصطفى لحراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع عمار طيفور وحمزة داوود ومحمد كسرى وبخيت خميس.

ويقود خط الوسط محمد الرشيد ووجدي عوض ومحمد التكت مع ثلاثي الهجوم رمضان عجب والسماني الصاوي.

وقال السوداني عبد المنعم (شطة) نجم الأهلي المصري الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الجولات الأخيرة والحاسمة دائما تكون خارج أي توقعات، موضحا أن الهلال أقرب بشدة للتتويج ولكن كرة القدم قد تحمل أي مفاجآت.

وأوضح أن الهلال أمامه فرصة للحسم أمام جماهيره وأمام منافس لا يملك أي دوافع بعد ضمانه البقاء، مؤكدا أن الهلال مع الاستقرار الإداري بإجراء الانتخابات سيكون لديه طموح الفوز باللقب.

وأشار إلى أن المريخ سيلعب حتى آخر بصيص أمل، مؤكدا أن المريخ قدم موسما طيبا وكافح حتى النهاية بغض النظر عن التتويج من عدمه.