ترتيب الدوري الليبي.. تعادل الأهلي طرابلس والاتحاد سلبيا وتأجيل حسم البطولة للجولة الأخيرة

تعادل الأهلي طرابلس مع نظيره الاتحاد سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دورة التتويج بالدوري الليبي.

كما حقق الأهلي بنغازي فوزا مهما على حساب الأولمبي بهدف دون رد، وفاز الأخضر على النصر بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتائج ينتظر عشاق الدوري الليبي نتائج الجولة المقبلة لفريق الاتحاد ضد النصر، ومواجهة الأهلي طرابلس مع الأولمبي، لتحديد هوية البطل.

ويتصدر الأهلي طرابلس جدول ترتيب منافسات دورة التتويج بلقب الدوري الليبي برصيد 8 نقاط بعد التعادل مع النصر بنتيجة 1/1، ثم الفوز على الأخضر بنتيجة 3-1، ثم الفوز على الأهلي بنغازي بنتيجة 1/0، والتعادل السلبي مع الاتحاد.

وما زال يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد التعادل مع الأهلي بنغازي دون أهداف، ثم الفوز على الأولمبي بنتيجة 2/0، والفوز على الأخضر بنتيجة 2/1، والتعادل سلبيا اليوم.

بينما يحتل الأخضر المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم يحتل النصر المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويحتل الأهلي بني غازي المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ثم يحتل الأولمبي المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.

وتقابل الأهلي طرابلس مع الاتحاد للمرة الخامسة هذا الموسم بعدما تقابلا مرتين في الدوري الليبي، وفاز الاتحاد بنتيجة 1/0، ثم فاز الأهلي بنتيجة 2/1.