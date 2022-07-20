الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي بنغازي ضد أهلي طرابلس في الدوري الليبي

تقام اليوم الأربعاء، 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة في دورة تحديد بطل الدوري الليبي، تبدأ بمواجهة الأخضر ضد الاتحاد ثم يلعب النصر ضد الأولمبي.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، لمواجهة الأهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي في مواجهة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة للفريقين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة أهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا على ملعب (الطيب المهيري) بمدينة صفاقس التونسية.

وتذاع المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية.. ويديرها الحكم المصري محمود البنا.

ترتيب الفريقين

يحتل أهلي طرابلس صدارة ترتيب دورة الحسم بعد مرور جولتين برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع النصر بنتيجة 1-1 وفوزه على الأخضر بنتيجة 3-1.

ويحتل النصر والاتحاد المركزين الثاني والثالث برصيد ٤ نقاط أيضا ثم يحتل الأخضر المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويحتل الأهلي بنغازي المركز الخامس برصيد نقطة بعد التعادل مع الاتحاد دون أهداف والخسارة أمام النصر بنتيجة 2-0 بينما يحتل الأولمبي المركز الأخير بلا نقاط.

أسلحة أهلي طرابلس

يسعى أهلي طرابلس لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته، خاصة في ظل الصراع على الصدارة مع النصر والاتحاد.

ويأمل أهلي طرابلس بقيادة مديره الفني التونسي فتحي الجبال حصد الفوز مراهنا على التشكيلة التي فاز بها في لقاء الأخضر.

ويعتمد أهلي طرابلس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد نشنوش وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد التربي ومحمد المنير ومحمود عكاشة وعلي معتوق.

ويقود خط الوسط أيوب عياد وعبد الله العريفي ومحمد الفقيه وعلى الأطراف محمد أبو زريق ومحمد الترهوني وفي الهجوم أنيس سلتو.

أوراق الأهلي بنغازي

يتطلع الأهلي بنغازي لتحقيق الفوز الأول والعودة بقوة إلى المنافسة بعد البداية الضعيفة في دورة الحسم.

ويأمل الأهلي بنغازي تحقيق الفوز الأول مع المدير الفني المخضرم فوزي البنزرتي، الذي تولى المهمة في دورة التتويج.

ومن المرجح أن يلعب البنزرتي بتشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عزاقة وأمامه أبو بكر بوعقيلة وعلي يوسف وحامد الثلبة وجمعة بو رقيقة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الله بلعم ومحمد العكشي وهمام طارق، وفي الهجوم إفيونج وأكرم الزوي وهيثم الجويني.

وقال طارق العشري، مدرب الأهلي بنغازي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة أهلي طرابلس والأهلي بنغازي ستشهد صداما بين مدربين كبار بقيمة البنزرتي والجبال.

وأوضح أن نتائج الأهلي بنغازي مفاجأة بالنسبة له، خاصة مع تواجد لاعبين أصحاب خبرات مثل همام طارق وهيثم الجويني وأكرم الزوي.

وأشار إلى أن أهلي طرابلس أكثر جاهزية ولديه حالة من الثقة وحظوظه أرجح في الفوز بالمباراة.