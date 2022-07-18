إقالة قيس محمد صالح وطاقم الإنجاز الوحيد لكرة القدم اليمنية يثير الجدل

أثار قرار إقالة الاتحاد اليمني لكرة القدم، مساء الإثنين، للمدرب قيس محمد صالح، وجهازه الفني والإدارة، من إدارة المنتخب اليمني للناشئين، جدلًا على مواقع التواصل المحلية، كونه يأتي بعد أشهر فقط على الإنجاز الوحيد لكرة القدم اليمنية على أيدي ناشئي المنتخب وإدارته الفنية.

وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد اليمني لكرة القدم على موقع ”فيسبوك“ إن رئيس الاتحاد أحمد صالح العيسي ترأس اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد، عبر منصة ”زوم“، استمر 9 ساعات؛ لمناقشة سير العمل وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية ، والاطلاع على مشروع خطة العمل للفترة القادمة، وكذلك مناقشة التقارير الإدارية والمالية والفنية.

وعقب الاجتماع أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم جملة من القرارات، بينها: ”إعفاء المدرب قيس من مهامه وإقالة الجهازين الفني والإداري“ للمنتخب اليمني لناشئي كرة القدم، دون الكشف عن أسباب ذلك.

كما أقال الاتحاد مدرب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، الجزائري عادل عمروش، من منصبه، ”عطفا على النتائج السلبية للمنتخب الوطني الأول في التصفيات الآسيوية وتغيبه عن العمل بعد البطولة، وعدم عودته للعمل داخل اليمن حسب العقد الموقع معه“.

وأثار قرار إعفاء مدرب المنتخب اليمني لناشئي كرة القدم، قيس محمد صالح، والجهاز الفني والإدارة، تساؤلات اليمنيين حول أسباب هذه الإقالة المفاجئة، على الرغم من النجاح الذي حققه المدرب وجهازاه الفني والإداري في الفترة الماضية، من خلال إحراز المنتخب اليمني للناشئين البطولة الوحيدة في تاريخ الكرة اليمنية، بعد أن توّج منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي ببطولة ”اتحاد غرب آسيا لناشئي كرة القدم“ في نسختها الثامنة، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ودعا أسامة الشجاع في منشور على ”فيسبوك“ اليمنيين إلى المطالبة بإنهاء ”هذا الفساد من قبل الاتحاد الفاشل“، ورحيل القائمين على الاتحاد اليمني لكرة القدم.

وأضاف في منشور آخر أن المدرب قيس صالح دخل في خلاف مع رئيس اتحاد كرة القدم أحمد العيسي؛ بسبب مطالبته بإقامة معسكر خارجي لمنتخب الناشئين، وإقامة مباريات ودية مع منتخبات أجنبية، استعدادًا لمشاركة المنتخب القادمة في بطولة كأس آسيا للناشئين المقامة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

في المقابل، يرى عبده أحمد البرمكي أنه لا مشكلة في تغيير المدرب قيس، وتابع :“وأنت تقرأ ردة فعل البعض المبالغ فيها بعد استبعاد طبيعي جدا لمدرب منتخب الناشئين قيس محمد صالح تشعر وكأن قيس تم حرمانه من الميراث، مع أن الأمر طبيعي جدا جدا. والحبيب قيس يدرك ذلك. ثم إن من خلف قيس هو المدرب الناجح محمد حسن البعداني وهو خبير بكرة القدم اليمنية وناشئيها.. لذلك أتمنى من الجميع التركيز على التغييرات الإدارية القادمة فهي المهم والأهم“.

ويقول الصحفي الرياضي فرحان المنتصر، في منشور على ”فيسبوك“، استبق صدور الإعلان الرسمي عن قرار الإقالة، إن ”إقالة قيس إن صح خبرها فإنها حركة خبيثة ضربت فخار ببعضه وأفرغت الوحدة والتلال من كادرهما التدريبي بضربة الحنش المشلول. وعن المنتخب فحسن لا يقل عن صالح“.

وحاولت شبكة ”إرم نيوز“ التواصل مع مدرب منتخب الناشئين، ولاعب المنتخبات اليمنية ونادي التلال الرياضي سابقًا، قيس محمد صالح، للتعليق على قرار إعفائه من منصبه، إلا أنه لم يرد حتى اللحظة.