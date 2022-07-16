ليفاندوفسكي

رهف تستفز منتقديها

تفاصيل الخلاف

نفط السعودية

سقوط شهاب ملح

سقوط طفلين

وفاة كويتي

إبراهيم السويلم
أظهر المزيد

رياضة

الكرخ يسقط الكهرباء ويتوج بطلا لكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 19:01 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 19:15 GMT

الكرخ يسقط الكهرباء ويتوج بطلا لكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

اقتنص فريق الكرخ فوزا ثمينا على حساب نظيره الكهرباء، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”المدينة“ الدولي بالعاصمة

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص فريق الكرخ فوزا ثمينا على حساب نظيره الكهرباء، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”المدينة“ الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ليتوج بطلا لكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه.

سجل عبدالله عبد الأمير الهدف الأول للكهرباء مع الدقيقة 15 من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني تعادل للكرخ جعفر عبيس من رأسية رائعة إثر عرضية تلقاها من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 59 سجل حسن عبدالكريم الهدف الثاني للكرخ ليضع فريقه في المقدمة على حساب الكهرباء.

مشوار الفريقين

تأهل الكهرباء للمباراة النهائية بعد فوزه على الدجيل في دور الـ32 للبطولة بنتيجة 1/0، ثم تخطى عقبة نوروز بنتيجة 2/0 في دور الـ16.

وتجاوز الكهرباء منافسه أمانة بغداد في ربع النهائي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف، ثم فاز على زاخو في نصف النهائي بنتيجة 2/0.

وصعد الكرخ للنهائي بعد تغلبه على الميناء بنتيجة 2/-1 في دور الـ32، ثم فوزه بنفس النتيجة على ديالي في دور الـ16.

وتجاوز الكرخ عقبة أربيل في ربع النهائي بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، ثم فاز على الزوراء في نصف النهائي بنتيجة 1/0.

وفاز الكرخ في مواجهتي الدوري ضد الكهرباء هذا الموسم بنتيجة 3/1 و1/0.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play