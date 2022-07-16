الكرخ يسقط الكهرباء ويتوج بطلا لكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

اقتنص فريق الكرخ فوزا ثمينا على حساب نظيره الكهرباء، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”المدينة“ الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ليتوج بطلا لكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه.

سجل عبدالله عبد الأمير الهدف الأول للكهرباء مع الدقيقة 15 من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني تعادل للكرخ جعفر عبيس من رأسية رائعة إثر عرضية تلقاها من الجهة اليمنى.

#نهائي_كأس_العراق 🇮🇶| ⚽ جعفر عبيس يعدل النتيجة للكرخ 1-1 أمام الكهرباء في الدقيقة 54 من المباراة#الكهرباء_الكرخ pic.twitter.com/5T4BbL4kW1 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 16, 2022

وفي الدقيقة 59 سجل حسن عبدالكريم الهدف الثاني للكرخ ليضع فريقه في المقدمة على حساب الكهرباء.

#نهائي_كأس_العراق 🇮🇶| ⚽ عبد الكريم قوقية يوقع الهدف الثاني للكرخ أمام الكهرباء (2-1) في الدقيقة 60#الكهرباء_الكرخ pic.twitter.com/OX7bGWxbP5 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 16, 2022

مشوار الفريقين

تأهل الكهرباء للمباراة النهائية بعد فوزه على الدجيل في دور الـ32 للبطولة بنتيجة 1/0، ثم تخطى عقبة نوروز بنتيجة 2/0 في دور الـ16.

وتجاوز الكهرباء منافسه أمانة بغداد في ربع النهائي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف، ثم فاز على زاخو في نصف النهائي بنتيجة 2/0.

وصعد الكرخ للنهائي بعد تغلبه على الميناء بنتيجة 2/-1 في دور الـ32، ثم فوزه بنفس النتيجة على ديالي في دور الـ16.

وتجاوز الكرخ عقبة أربيل في ربع النهائي بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، ثم فاز على الزوراء في نصف النهائي بنتيجة 1/0.

وفاز الكرخ في مواجهتي الدوري ضد الكهرباء هذا الموسم بنتيجة 3/1 و1/0.