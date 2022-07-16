الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الكهرباء ضد الكرخ في نهائي كأس العراق

يستضيف ملعب ”المدينة“ الدولي بالعاصمة العراقية بغداد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الكهرباء والكرخ في نهائي بطولة كأس العراق.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الكهرباء ضد الكرخ في نهائي كأس العراق.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت العراق بصافرة الحكم مهند قاسم.

وتذاع المباراة عبر القناة الرابعة الرياضية العراقية.

مشوار الفريقين

تأهل الكهرباء للمباراة النهائية بعد فوزه على الدجيل في دور الـ32 للبطولة بنتيجة 1/0 ثم تخطى عقبة نوروز بنتيجة 2/0 في دور الـ16.

وتجاوز الكهرباء منافسه أمانة بغداد في ربع النهائي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف، ثم فاز على زاخو في نصف النهائي بنتيجة 2/0.

وصعد الكرخ للنهائي بعد تغلبه على الميناء بنتيجة 2/-1 في دور الـ32 ثم فوزه بنفس النتيجة على ديالي في دور الـ16.

وتجاوز الكرخ عقبة أربيل في ربع النهائي بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم فاز على الزوراء في نصف النهائي بنتيجة 1/0.

وفاز الكرخ في مواجهتي الدوري ضد الكهرباء هذا الموسم بنتيجة 3/1 و1/0.

ولم يفز الفريقان من قبل بالكأس كما أن فريق الكرخ لم يتأهل للنهائي من قبل بينما صعد فريق الكهرباء لنهائي نسخة 2019.

أسلحة الكهرباء

يبحث الكهرباء عن تحقيق اللقب الأول في تاريخه وتتويج موسمه المميز مع مدربه لؤي صلاح بعد احتلال المركز التاسع بالدوري.

وأصدرت إدارة نادي الكهرباء برئاسة علي الأسدي بيانا رسميا دعت خلاله جماهير الكرة العراقية إلى الحضور لملء جنبات ستاد المدينة خاصة مع قرار الاتحاد العراقي بفتح أبواب الحضور الجماهيري مجانا في هذه المباراة.

ويعول فريق الكهرباء على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد حميد، وأمامه رباعي الدفاع سيف عبود وناظم خضير وحسين عباس وساجد خليل.

ويقود خط الوسط عبدالله عبد الأمير ومحمد حسن وإيفان خالد ومصطفى علي، وفي الهجوم مهيمن سالم وعلاء محيسن.

أوراق الكرخ

يراهن الكرخ على أداء لاعبيه وقدرات مدربه أحمد عبد الجبار لتحقيق الفوز على حساب الكهرباء.

ويتطلع الكرخ لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه وتحقيق إنجاز تاريخي بكل معنى الكلمة وهو ما أكده مسؤولو النادي للاعبي الفريق في الساعات الماضية.

ويعتمد الكرخ على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ليث معن، وأمامه رباعي الدفاع حسن محمد ومحمد عبدالحسين ورافد طالب وتقي فلاح.

ويقود خط الوسط حيدر ماجد وبجواره محمد ميثم وكرار علاء وأحمد صلاح، وفي الهجوم علي نبيل ومصطفى حنون.

وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون متكافئة والحظوظ متساوية بين الفريقين على اللقب.

وأوضح أن الأداء الجماعي والهدوء والتركيز ستكون المعيار الأبرز لحسم اللقب في هذه المباراة بين الفريقين، مؤكداً أن الكهرباء والكرخ من الفرق التي ستقاتل لتحقيق إنجاز التتويج لأول مرة.