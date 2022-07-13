قطر تفكر في شراء نادي إسبانيول برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية تفكر في شراء فريق إسبانيول برشلونة وأنها قدمت عرضا أولا لمجموعة ”راستا“ مالكة النادي الإسباني.

وتبحث قطر عن شراء ناد جديد تضيفه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وفشلت محاولاتها الأولى في شراء نادي سبورتينغ براغا البرتغالي الذي رفض رئيسه بيع ناديه للمجموعة القطرية.

وحسب صحيفة ”ماركا“ قدمت شركة قطر للاستثمارات الرياضية عرضا للملاك الصينيين لفريق إسبانيول برشلونة لشراء النادي وتواجه منافسة من طرف مجموعة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر إسبانيول برشلونة الفريق الثاني في برشلونة العاصمة الكتالونية وعلاقته سيئة مع جاره الأقوى والأشهر برشلونة وأيضا العلاقة سيئة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة مما يؤشر على صراع قوي في المستقبل في حال نجحت فكرة القطريين في شراء النادي الإسباني.

وترغب شركة قطر للاستثمارات الرياضية في تقليد مجموعة سيتي الإماراتية والتي تملك عدة أندية عبر العالم أشهرها مانشستر سيتي وأضافت لمجموعتها مؤخرا فريق باليرمو القطري.