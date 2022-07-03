مكافآت ونظام ومواعيد الدوري الكويتي في موسمه الجديد

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الأحد، عن مكافآت ونظام ومواعيد الدوري الكويتي في الموسم الرياضي 2022-2023.

وأكد الاتحاد الكويتي أن الموسم الجديد للدوري الممتاز سينطلق يوم 25 أغسطس المقبل، بثلاثة أقسام، وملحقين لتحديد البطل وفرق الهبوط.

وتقام المنافسات كما هو المعتاد في السنوات الماضية من قسمين، ليتم اختيار الفرق الستة الأوائل ”من الأول وحتى السادس“ في نهاية القسمين، ليخوضوا منافسات فيما بينهم بنظام الدوري؛ لتحديد الفريق المتوج.

والفرق الأربعة المتبقية من السابع وحتى العاشر، تخوض منافسات فيما بينهم لتحديد الفريقين الهابطين لمصاف فرق الدرجة الأولى.

وكشف حامد الشيباني، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، يوم الأحد، أن كأس السوبر سيقام بين 4 فرق، فإلى جانب بطل الدوري، وبطل كأس الأمير كما هو المعتاد، سيتم اختيار وصيف مسابقة الدوري، وبطل كأس ولي العهد، ليتنافسوا لتحديد البطل.

أما ‏مكافآت الدوري الكويتي الممتاز الموسم المقبل، ستكون كالتالي: 100 ألف دينار للأول (326 ألف دولار)، 60 ألف دينار للوصيف (196 ألف دولار)، 40 ألف دينار لصاحب المركز الثالث (130 ألف دولار).

مكافآت الدوري الكويتي الممتاز الموسم المقبل: – ١٠٠ الف دينار للأول – 326 ألف دولار –

– ٦٠ الف دينار للثاني – 196 ألف دولار –

– ٤٠ الف دينار للثالث – 130 ألف دولار- pic.twitter.com/EuSKU7pGYp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

أما القسمين الأول والثاني فتلعب مبارياتهما بنظام الذهاب والإياب وتجرى قرعة بين جميع الفرق المشاركة.

وينطلق دوري الدرجة الأولى الكويتي يوم 28 أغسطس المقبل، ويقام بنظام الدوري من أربعة أقسام، بحيث يلعب كل فريق مع الفريق الآخر 4 مباريات على ملاعب تحددها لجنة المسابقات، ويصعد الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني للدوري الممتاز الموسم التالي.

أما بطولة كأس أمير الكويت فتنطلق يوم 23 يناير 2023 من العام المقبل، حيث تقسم الأندية المشاركة في هذه المسابقة إلى مجموعتين، بحيث تتكون المجموعة الأولى من 7 فرق، والثانية تتكون من 8 فرق.

أما بطولة كأس ولي العهد فتنطلق يوم 18 أكتوبر 2022، حيث تقسم الأندية المشاركة في هذه المسابقة إلى مجموعتين، بحيث تتكون المجموعة الأولى من 7 فرق، والثانية تتكون من 8 فرق.

أما بطولة كأس السوبر الكويتي للموسم الرياضي 2022-2023 فتقام بتاريخ 6 – 11 -2022، حيث ستجمع بين بطل كأس الأمير للموسم السابق (نادي كاظمة) وبطل الدوري الممتاز للموسم السابق (نادي الكويت).

وكان المدرب التونسي نبيل معلول قاد نادي الكويت إلى تحقيق لقب الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ17، في تاريخه.

يذكر أن نادي الكويت تمكن من تحقيق لقب الدوري الكويتي الممتاز للمرة الـ17 في تاريخه، بعدما تربع على عرش جدول الترتيب، برصيد 42 نقطة؛ عقب فوزه في 13 مواجهة، وتعادله في 3 مباريات، فيما خسر في مناسبتين.