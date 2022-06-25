ترتيب الدوري الأردني.. الفيصلي يسقط الوحدات ويرتقي للصدارة

حقق فريق الفيصلي فوزا ثمينا على حساب نظيره الوحدات، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الثامنة للدوري الأردني.

وتقدم الفيصلي بالهدف الأول عن طريق حاتم الروشدي في الدقيقة السابعة.

وشهدت المباراة بعض التوقفات بسبب إلقاء جماهير الفريقين زجاجات المياه على أرض الملعب.

ورغم تأخر الوحدات ولكن لم يقدم العديد من الهجمات لكي يسعى إلى التعادل، ولكن الفيصلي كان في المقابل الأخطر في عدة فترات على مدار الشوطين.



وبهذا الفوز، اعتلى الفيصلي الصدارة برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد الوحدات عند النقطة الـ11 في المركز الرابع.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري، قبل مواجهة اليوم، قد انتهى بفوز الوحدات بنتيجة 2-0، يوم 19 أغسطس الماضي.

ولم يفز الفيصلي على الوحدات في الدوري، منذ يوم 7 مارس، 2019 بنتيجة 2-1.

وفي مباراة ثانية جرت بذات الوقت، قلب مغير السرحان تأخره بهدف إلى فوز ثمين على معان وبنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي شهده ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتقدم فريق معان بهدف عن طريق يزن الغرايبة في الدقيقة 24، قبل أن يسجل مغير السرحان ثلاثية عن طريق أحمد بشير ”هدفين“ في الدقيقتين 70 و77، وكريم أبو زيتون بالدقيقة 84.

وقفز مغير السرحان للمركز السادس برصيد 10 نقاط، وتراجع معان للمركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وانطلقت الجولة الثامنة بفوز شباب الأردن على مضيفه الرمثا بنتيجة 3-0 وتعادل سحاب مع شباب العقبة بنتيجة 1-1.