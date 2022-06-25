الترجي يتأهب للتتويج بالدوري التونسي للمرة السادسة تواليا

يتأهب الترجي لحسم لقب دوري الدرجة الأولى التونسي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي والـ32 في تاريخه عندما يستضيف اتحاد بنقردان المتعثر في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، غدا الأحد.

ويتقاسم الترجي مع الاتحاد المنستيري صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة لكل منهما قبل خوض الجولة الختامية لكن حامل اللقب يمتلك الأفضلية.

وفي حال التساوي في النقاط عقب الجولة النهائية سيتوج الترجي باللقب لأفضليته في عدد الأهداف المسجلة بعد التعادل في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويبدو الترجي بقيادة مدربه نبيل معلول في وضع مريح عندما يستضيف اتحاد بنقردان صاحب النتائج المتواضعة، بينما يخوض الاتحاد المنستيري مواجهة صعبة أمام الصفاقسي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وبقي سجل اتحاد بنقردان خاليا من الانتصارات بعد سبع هزائم وتعادلين في مرحلة التتويج ولا يبدو قادرا على مجاراة الترجي الساعي لحسم اللقب ومداواة جراحه عقب الخروج مبكرا من دوري أبطال أفريقيا وكأس تونس.

وستكون المباراة الأخيرة لمدافع الترجي خليل شمام الذي يستعد لاعتزال اللعب بعد مسيرة طويلة وحافلة بالألقاب حصد خلالها لقب الدوري 11 مرة ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات وكأس تونس أربع مرات.

وسيسعى الاتحاد المنستيري لحصد النقاط الثلاث أمام الصفاقسي وانتظار معجزة بتعادل الترجي أو خسارته أمام اتحاد بنقردان لحصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخه.

وقدم الاتحاد المنستيري موسما رائعا بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي وأضفى إثارة حتى اللحظات الأخيرة في صراع التتويج في ظل تراجع أندية النجم الساحلي والأفريقي والصفاقسي.

في ثالث مباريات الجولة الأخيرة يلتقي النجم الساحلي مع ضيفه الأفريقي في مواجهة ساخنة على مركز مؤهل لمشاركة قارية.

ويحتل الأفريقي المركز الرابع برصيد 14 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي الذي يليه في جدول الترتيب.

ويأمل الأفريقي في تحقيق الانتصار وانتظار تعثر النادي الصفاقسي أمام الاتحاد المنستيري لانتزاع المركز الثالث.