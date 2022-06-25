الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الفيصلي والوحدات في الدوري الأردني

يستضيف ملعب (عمان) الدولي، مساء اليوم السبت، المواجهة التي تجمع بين الفيصلي وضيفه الوحدات في قمة الجولة الثامنة للدوري الأردني وتدار بصافرة الحكم حنا خطاب.

وتقام أيضًا، اليوم السبت، مواجهة أخرى تجمع بين الصريح وضيفه السلط بجانب لقاء معان ومغير السرحان المؤجل من الجولة السابعة.

وانطلقت الجولة الثامنة بفوز شباب الأردن على مضيفه الرمثا بنتيجة 3-0 وتعادل سحاب مع شباب العقبة بنتيجة 1-1.

وتستعرض شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الفيصلي والوحدات في قمة الدوري الأردني، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (عمّان) الدولي الساعة 20:30 بتوقيت الأردن.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية بصوت المعلق أحمد الخلايلة.

ترتيب الفريقين

يحتل الفيصلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الحسين إربد صاحب الصدارة.

وحقق الفيصلي 4 انتصارات، و3 تعادلات دون هزيمة، بينما سجل الفريق 7 أهداف، وتلقى 3 أهداف.

ويحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وله مباراتان مؤجلتان.

وحقق الوحدات 3 انتصارات، وتعادلين دون هزيمة، وسجل الوحدات 7 أهداف، وتلقى هدفين.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين، يوم 26 مارس الماضي، في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة في فلسطين، وفاز الوحدات بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري، قد انتهى بفوز الوحدات بنتيجة 2-0، يوم 19 أغسطس الماضي.

ولم يفز الفيصلي على الوحدات في الدوري، منذ يوم 7 مارس، 2019 بنتيجة 2-1.

أسلحة الفيصلي

يسعى الفيصلي لاعتلاء صدارة الدوري مجددًا، والاستفادة من حضور جماهيره بنسبة 75% من المدرجات، وفقًا للوائح الاتحاد الأردني.

ويفتقد الفيصلي خدمات لاعبه براء مرعي بسبب الإصابة بتمزق عضلي خلال مشاركته مع منتخب الأردن.

وعقد جهاد قطيشات رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الفيصلي جلسة مع لاعبي فريقه ووعدهم بمكافآت مالية لعبور عقبة الوحدات.

ويعتمد الفيصلي بقيادة مديره الفني جمال أبو عابد على تشكيلة تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وأمامه رباعي خط الدفاع أنس بني ياسين، وحسام أبو الذهب، وإحسان حداد، وسالم العجالين.

ويقود خط الوسط عبيدة السمارنة، وبجواره نزار الرشدان، وأمامهما ثلاثي صناعة اللعب: حاتم الروشدي، وأمين الشناينة، ويوسف الرواشدة، مع المهاجم الكونغولي جونيور مبوكو.

وقال محمد ماجد أونش مهاجم الفيصلي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون قوية وصعبة، ولها أجواء خاصة مثل باقي مباريات القمة ضد الوحدات.

وأشار إلى أن الفيصلي يملك قدرات جماعية ولديه عناصر مميزة هجوميًا مثل مبوكو، والرواشدة بخلاف خبرات لاعبيه.

أوراق الوحدات

يسعى الوحدات أيضًا لاستكمال تفوقه على الفيصلي في اللقاءات الأخيرة بالدوري الأردني.

ويغيب عن صفوف الوحدات الثنائي محمد الدميري، وأحمد ثائر، بينما يستعيد الفريق جهود خالد عصام.

ويعتمد الوحدات بقيادة مدربه الفرنسي ديديه جوميز على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عبد الستار، وأمامه رباعي خط الدفاع: طارق خطاب، ومهند خير الله، ومحمد أبوحشيش، وفراس شلباية.

ويقود خط الوسط أحمد إلياس، وبجواره كلارنس بيتانج، وأحمد سمير، وفي الهجوم أنس العوضات، ومحمد أنس، وخالد عصام.

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون صعبة للغاية أمام الفيصلي، نظرًا لأن مواجهة القمة الأردنية دائمًا متكافئة وندية بخلاف التفوق الجماهيري للفيصلي في مباراة الليلة.

وأشار إلى أن جوميز مدرب منظم ويلعب كرة جماعية، وسبق أن درب عدة أندية مميزة في أفريقيا، وحقق نتائج طيبة بخلاف وجود عناصر مميزة تملك الخبرات، وتحديدًا أحمد سمير وطارق خطاب.