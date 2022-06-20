أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية ستتقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من التنظيم.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز العام المقبل لكنها تخلت عن التنظيم بسبب الوضع الخاص بكوفيد-19 في البلاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة الدول الأخرى الراغبة في التنظيم لتقديم عروضها وحدد الـ30 من يونيو/ حزيران موعدا نهائيا لتقديم خطاب إبداء الاهتمام.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في موقعه الرسمي ”يؤكد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم رغبته في التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023“.

وأضاف الاتحاد أنه سيبدأ على الفور تجهيز الطلب بالملاعب المقترحة وأماكن الإقامة.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، أمر وزير الرياضة هذا الشهر بمحاولة تأمين استضافة الحدث بعد عشاء عمل جمعه مع لاعبي كرة قدم ومسؤولين قبل مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام البرازيل.

واكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم عام 2023 مع ختام الدور النهائي من التصفيات، يوم الثلاثاء الماضي، فانضم 11 منتخبًا إلى 13 منتخبًا سبق لها حسم تأهلها بعد الدور الثاني.

والمنتخبات الـ11 المتأهلة هي: الأردن، وفلسطين، وأوزبكستان، والهند، والبحرين، وطاجيكستان، وإندونيسيا، وتايلاند، وهونغ كونغ، وماليزيا، وقيرغيزستان.

وانضمت إلى المنتخبات المتأهلة سابقًا من الدور الثاني للتصفيات، وهي: أستراليا، والصين، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات، وفيتنام.