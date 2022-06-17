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رياضة

رسميا: خوان مانويل ليلو مساعد غوارديولا في مانشستر سيتي مدربا للسد القطري
تاريخ النشر: 17 يونيو 2022 16:27 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022 16:50 GMT

رسميا: خوان مانويل ليلو مساعد غوارديولا في مانشستر سيتي مدربا للسد القطري

أعلن السد بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين المدرب الإسباني خوان مانويل ليلو خلفا لمواطنه خابي جراسيا. وكان ليلو (56 عاما) مساعدا لبيب

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أعلن السد بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين المدرب الإسباني خوان مانويل ليلو خلفا لمواطنه خابي جراسيا.

وكان ليلو (56 عاما) مساعدا لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي منذ 2020 خلفا لميكل أرتيتا عقب انتقاله لقيادة آرسنال.

وسبق له تدريب أندية إسبانية أبرزها ريال سوسيداد في 2008-2009 وألميريا كما قاد فيسيل كوبي الياباني وقينغداو هوانغهاي الصيني قبل أن يساعد غوارديولا في التتويج بلقبين متتاليين بالدوري الإنجليزي الممتاز من 2020 إلى 2022.

ولم يوضح السد مدة التعاقد، لكنه قال إن ليلو سيصل إلى قطر بعد غد الأحد ثم سيقدمه أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

وقال ليلو في بيان نشره موقع سيتي: ”فترتي في سيتي من أكثر الفترات التي استمتعت بها طيلة مسيرتي، والعمل مع بيب وبقية الطاقم كان ممتعا وأتمنى أن أكون قد لعبت دورا صغيرا في النجاحات التي حققناها“.

وتولى جراسيا تدريب السد العام الماضي، بعد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الحالي، وقاده لتحقيق لقب الدوري دون هزيمة وبفارق 15 نقطة عن الدحيل، وفسخ عقده بالتراضي عائدا لإسبانيا لأسباب شخصية.

وقال جراسيا مدرب واتفورد وبلنسية السابق في بيان ”تدريب السد في عام كأس العالم في قطر كان تحديا وتجربة ثرية للغاية على المستوى الاحترافي، حقبة لن أنساها، وأتمنى كل التوفيق للنادي في المستقبل“.

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