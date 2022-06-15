يوسف ناصر نجم منتخب الكويت يشتبك لفظيا مع أحد الجماهير بعد الهزيمة أمام الأردن (فيديو)

دخل يوسف ناصر، نجم منتخب الكويت، في مشادة كلامية مع أحد الجماهير خلال خروجه من أرض الملعب عقب مواجهة الأردن، مساء الثلاثاء، حيث تعرض ”الأزرق“ للهزيمة والخروج من تصفيات كأس أمم آسيا 2023.

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد نهاية مباريات التصفيات، يوم الثلاثاء، حيث تأهلت ستة منتخبات متصدرة المجموعات الست في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا، التي لم يتحدد مكان إقامتها بعد انسحاب الصين من التنظيم لأسباب مرتبطة بالحد من انتشار كوفيد-19، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وقد حافظ الأردن على صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على الكويت 3-صفر ليرفع رصيده إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط لأندونيسيا التي تأهلت بين أفضل ستة منتخبات في المركز الثاني، بينما حلت الكويت ثالثة وودعت التصفيات.

وتداول رواد موقع تويتر، فيديو للاعب يوسف ناصر وهو يوجه عبارات غضبة لأحد المشجعين في المدرجات، الذي بدا من صوته هو الآخر وهو يصرخ على اللاعب، وتدخل بعض الإداريين في الملعب لإبعاد ناصر ومحاولة إدخاله سريعا لغرفة خلع الملابس من أجل عدم تفاقم الأمور.

مشادة كلامية بين المهاجم يوسف ناصر واحد الجماهير.#الديربي pic.twitter.com/W5A1ulnGug — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) June 14, 2022

وتجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط بفوز وحيد على حساب منتخب نيبال، في حين رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ليضمن موقعه في كأس آسيا.

ولم يقدم ”الأزرق“ طوال مواجهة الأردن أي مستوى وكان بعيدا عن تهديد مرمى النشامى، باستثناء بعض المحاولات الخجولة، في حين تسابق المنتخب الأردني في إضاعة الفرص المتاحة للتسجيل، حيث كان بمقدروه الخروج بنتيجة أكثر من 3 أهداف.

من ناحية أخرى، نجح لاعب المنتخب الكويتي، بدر المطوع، في تجاوز اللاعب الماليزي سوه تشين آن في عمادة لاعبي العالم بعدما سجل أمام الأردن أمس مشاركته الدولية رقم 196 متجاوزا رقم سوه تشين آن صاحب الـ 195 مباراة.

وبذلك توج ”بدر“ الكرة الكويتية جهوده الكبيرة خلال مسيرته الرياضية طوال السنوات الماضية بالتتويج بلقب عميد لاعبي العالم.

والمطوع نجم القادسية من مواليد 10 يناير 1985 ولعب من قبل على سبيل الإعارة لناديي النصر السعودي وقطر القطري، ويعد من أبرز لاعبي الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا.

وتم اختيار المطوع لتمثيل منتخب الكويت لأول مرة عام 2003 بعد أن شاهده مدرب المنتخب آنذاك البرازيلي باولو سيزار كاربجياني.