المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد نهاية مباريات التصفيات، يوم الثلاثاء، حيث تأهلت ستة منتخبات متصدرة المجموعات الست في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا، التي لم يتحدد مكان إقامتها بعد انسحاب الصين من التنظيم لأسباب مرتبطة بالحد من انتشار كوفيد-19، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وقد حافظ الأردن على صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على الكويت 3-صفر ليرفع رصيده إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط لأندونيسيا التي تأهلت بين أفضل ستة منتخبات في المركز الثاني بينما حلت الكويت ثالثة ووعت التصفيات.

منتخب الأردن يهزم الكويت ويتأهل إلى كأس آسيا 2023 https://t.co/sR27aQxLQx pic.twitter.com/FYpBYdZA8B — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

وفي المجموعة الثانية واصل منتخب فلسطين انتصاراته وتفوق 4-صفر على الفلبين ليضمن الظهور في نهائيات كأس آسيا العام المقبل، بينما لم يتأهل من هذه المجموعة أي فريق آخر.

وفي المجموعة الثالثة تأهلت أوزبكستان وتايلاند كمتصدر وثاني المجموعة على الترتيب، بينما ودعت جزر المالديف وسيرلانكا التصفيات.

وفي المجموعة الرابعة تأهلت الهند وهونغ كونغ كأول وثاني المجموعة بتسع وست نقاط على الترتيب، بينما ودعت أفغانستان وكمبوديا التصفيات.

ولحقت ماليزيا بمنتخب البحرين إلى النهائيات بعدما رفعت رصيدها إلى ست نقاط في المجموعة الخامسة متأخرة بفارق نقاط عن البحرين المتصدر بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

وفي آخر المجموعات تأهلت طاجيكستان وقرغيزستان بسبع نقاط لكل منهما بعد تعادلهما في المباراة الأخيرة.

وفيما يلي المنتخبات الـ11 التي تأهلت إلى النهائيات من التصفيات التي أقيمت على مدار الأيام الماضية.

الأردن وأندونيسيا، وفلسطين وأوزبكستان وتايلاند والهند وهونغ كونغ والبحرين وماليزيا وطاجيكستان وقرغيزستان، لتنضم هذه المنتخبات إلى 13 منتخبا قد تأهلوا بالفعل إلى نهائيات كأس آسيا ومنها قطر المدافعة عن اللقب واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا. ومن المنتظر أيضا أن تشارك الصين في النهائيات.

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام ترشح الدول الراغبة في تنظيم البطولة، وسيتخذ قراره النهائي في وقت لاحق من العام الجاري.