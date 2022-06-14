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رياضة

ردود فعل غاضبة بعد فشل منتخب الكويت في التأهل لكأس آسيا 2023
تاريخ النشر: 14 يونيو 2022 21:09 GMT
تاريخ التحديث: 14 يونيو 2022 21:45 GMT

ردود فعل غاضبة بعد فشل منتخب الكويت في التأهل لكأس آسيا 2023

سادت حالة من الغضب والحزن تجاه منتخب الكويت بعدما ودَّع التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، بعد خسارته أمام نظيره الأردني، يوم الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، ليفشل في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سادت حالة من الغضب والحزن تجاه منتخب الكويت بعدما ودَّع التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، بعد خسارته أمام نظيره الأردني، يوم الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، ليفشل في الوصول للبطولة.

وصعد المنتخب الأردني لكأس آسيا رسميًا بعد الفوز، اليوم، على أرض الكويت، إذ رفعت كتيبة المدرب عدنان حمد رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد الكويت عند 3 نقاط.

وكتب قائد الكويت السابق مساعد ندا عبر حسابه على تويتر، قائلًا: ”حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب بهذه المهازل“.

وأبدى لاعب المنتخب الأردني منذر أبو عمارة تعاطفه مع المنتخب الكويتي عقب المباراة، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ”بالتاريخ والعراقة يجب تواجد الكويت في كأس آسيا“.

فيما قال الإعلامي الكويتي حسين راضي عبر حسابه على تويتر: ”إخواني وأبنائي لاعبي الأزرق.. النفس طابت وأنتم هرمتم، وباختصار نقولها، (صلوح ملوح إللي يدل بيته.. يروح)“.

فيما أبدت أغلب الصحف الكويتية غضبها وضيقها من مستوى لاعبي المنتخب، وجاءت عناوينها قاسية، وقالت إحدى الصحف: ”الأزرق.. نكسة جديدة“، فيما قالت أخرى: ”الأزرق يودع حلم آسيا بسقوط مرير“، وأشارت أخرى في عنوانها: ”عيب.. منتخب الكويت يودع التصفيات بعد هزيمة مخزية“.

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فيما قال الإعلامي مرزوق العجمي، عبر حسابه على ”تويتر“، تعليقًا على الخسارة: ”عندما يكون الأزرق، اتحادًا، وإدارةً، ولاعبين، وحكامًا، ومدربين، وموظفين، ساحة للمساومات غير الرياضية، نخرج بهذه النتيجة، لا أتكلم هنا عن نتيجة مباراة أو مآل بطولة، بل عن مراهقة إدارية انكشفت منذ 2016.8.25“.

وكانت المشاركة الأخيرة لمنتخب الكويت في كأس آسيا، في نسخة 2015 التي أقيمت في أستراليا.

وعانت الرياضة الكويتية من إيقاف النشاط في وقت سابق بقرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ واللجنة الأولمبية الدولية بسبب التدخلات الحكومية، مما أثر على مستوى المنافسات في كثير من الألعاب، وفي مقدمتها كرة القدم.

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