بعد خروج المنتخب من تصفيات كأس آسيا.. اتحاد الكرة الكويتي يجتمع لاتخاذ قرارات مهمة

كشفت قناة ”الكأس“ على أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم قرر عقد اجتماعه الأول، غدا الأربعاء، برئاسة عبدالله الشاهين، والتي قرر خلالها اتخاذ عدة إجراءات مهمة للنهوض بالكرة الكويتية.

وأشار التقرير، إلى أن اتحاد الكرة سيكلف إدارة جديدة بقيادة المنتخبات الوطنية مع الاستعانة بخبراء أجانب للشؤون الفنية والمسابقات والحكام.

وكان عبدالله الشاهين قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا خلفاً للشيخ أحمد اليوسف.

وحصل الشاهين الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد، على 11 صوتاً من أصل 12 في الجمعية العمومية بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي وفواز الحساوي عشية الانتخابات.

ومن أبرز مهمات الاتحاد الجديد العمل على إعادة منتخب الكويت للعب الأدوار الأولى على المستويات كافة وتحسين المسابقات المحلية والانتقال باللعبة من الهواية إلى الاحتراف أسوة بالدول المجاورة.

منتخب الأردن يهزم الكويت ويتأهل إلى كأس آسيا 2023 https://t.co/sR27aQxLQx pic.twitter.com/FYpBYdZA8B — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

وكان منتخب الأردن قد تأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، بفوزه العريض على مضيفه الكويتي بثلاثية دون رد في ملعب جابر الأحمد الدولي، بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات.

وافتتح علي علوان للأردن في الدقيقة 62، قبل أن يضيف محمود مرضي هدفًا ثانيًا للأردن في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل نور الدين الروايدة هدف الأردن الثالث ليصعد بهم لكأس آسيا.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليعبر رسميًا إلى النهائيات.

وقد تجمّد رصيد الكويت عند 3 نقاط في المركز الثالث، وفقد رسميًا حظوظ التواجد في النهائيات العام المقبل.

ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتفوق على الكويت في المواجهات المباشرة.