منتخب الأردن يهزم الكويت ويتأهل إلى كأس آسيا 2023

حقق منتخب الأردن فوزا ثمينا على حساب نظيره الكويتي، بنتيجة (3-0)، لينجح في حسم الصدارة وضمان التأهل للنهائيات، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الثلاثاء، على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا 2023.

وحقق المنتخب الأردني ثالث انتصار على التوالي في مباراته الثالثة بالتصفيات، بعد الفوز على نيبال وأندونيسيا 2-0 و1-0 على الترتيب، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

وحجز النشامى بذلك مقعده في كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد مشاركته في نسخ 2004 و2011 و2015 و2019، بينما فشل منتخب الكويت في تسجيل مشاركته الـ11 في البطولة بعد تجمد رصيده عند 3 نقاط ليتأكد خروجه من التصفيات.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن المنتخب الأردني من تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني عن طريق علي علوان في الدقيقة 62، ومحمود مرضي في الدقيقة 89، ونور الروابدة في الدقيقة 95.

الأردن تتقدم على الكويت بهدف، في حالة خسارة #منتخب_الكويت لن يتأهل ل #كأس_آسيا_2023.#الكويت_الاردن pic.twitter.com/6mSWOAwYYu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضا أندونيسيا مع نيبال على نفس الملعب.

وضمن منتخب الأردن التربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لكل من أندونيسيا التي لعبت مباراتين والكويت، في حين لا زال رصيد نيبال خاليا من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، شهدت فوز الأردن على نيبال 2-0 وأندونيسيا على الكويت 2-1، في حين شهدت الجولة الثانية يوم السبت فوز الأردن على أندونيسيا 1-0 والكويت على نيبال 4-1.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الست.