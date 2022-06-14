بـ196 مباراة دولية.. بدر المطوع نجم منتخب الكويت يصبح رسميًا عميد لاعبي العالم

كشف الحساب الرسمي لموقع كأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عن حصول بدر المطوع نجم الكويت، على لقب عميد لاعبي العالم، بعد مشاركته، اليوم الثلاثاء، مع منتخب بلاده أمام الأردن، في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي لموقع كأس العالم، صورة للمطوع، وعلّق: ”عميد لاعبي العالم.. 196 مباراة دولية مع منتخب الكويت، بدر المطوع هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ“.

عميد لاعبي العالم 🔥 196 مباراة دولية مع @KuwaitFA 🇰🇼@bader_almotawaa هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ 👏 pic.twitter.com/iEcw2vnljq — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 14, 2022

وبدر المطوع كان قريبًا من الحصول على لقب عميد لاعبي العالم سابقًا، ولكن حصل عليه الماليزي تشن آن سو برصيد 195 مباراة دولية.

وتحديث الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ العام 2021 تسبب في صدمة بدر المطوع الذي كان قد حصل على اللقب لمدة شهر ونصف الشهر، ليحصل عليه اللاعب الماليزي.

وكان يتصدر القائمة تشن آن سو برصيد 195، وبدر المطوع ثانيًا قبل أن يخطف الصدارة، اليوم، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثًا برصيد 189 مباراة، والمصري أحمد حسن رابعًا برصيد 184 مباراة، والعُماني أحمد مبارك خامسًا برصيد 182 مباراة.

والإسباني سيرجيو راموس سادسًا برصيد 180 مباراة، والسعودي محمد الدعيع سابعًا برصيد 178 مباراة، والمكسيكي كلاوديو سواريز ثامنًا برصيد 177 مباراة، والإيطالي جانلويجي بوفون تاسعًا برصيد 176 مباراة، والعاشر الأردني عامر شفيع برصيد 171 مباراة.

196 مباراة بـ56 هدفًا لنجم الكويت خلال مسيرته الدولية التي لا تزال مستمرة داخل المستطيل الأخضر، كانت انطلاقتها على يد المدرب البرازيلي باولو سيزار كاربجياني؛ المدير الفني الأسبق للكويت.

ست نسخ سابقة شارك بها المطوع مع الكويت في كأس الخليج، بداية من العام 2003، مرورًا بـ2004، 2007، 2010، 2013 وأخيرًا 2014.

وعلى المستوى القاري، شارك المطوع مع الكويت في 3 نسخ لكأس آسيا 2004، 2011 و2015، لكن المنتخب الكويتي كان يخرج منها كل مرة دون إنجاز، إذ يتم إقصاؤه من دور المجموعات.