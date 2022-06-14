الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الكويت والأردن في تصفيات كأس آسيا 2023

يستضيف ملعب (جابر الأحمد) الدولي في الكويت المباراة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم الثلاثاء، بين منتخبي الكويت والأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تشهد أيضا مواجهة أخرى تجمع بين منتخبي إندونيسيا ونيبال.

وتستعرض (إرم نيوز) في هذا التقرير، أبرز ملامح مواجهة الأردن ضد الكويت..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (جابر الأحمد) في الكويت في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الأردن والكويت.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية بصوت المعلق بسام المجالي، وقناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على نيبال بنتيجة 2-0 ثم التغلب على إندونيسيا بنتيجة 1-0.

ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالفوز على الكويت بنتيجة 2-1 ثم الخسارة أمام الأردن، بينما يحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث بنفس الرصيد بالفوز على نبيال بنتيجة 4-1 عقب الخسارة أمام إندونيسيا.

ويقبع منتخب نيبال في المركز الأخير بلا نقاط بخسارته أمام الأردن ثم الكويت.

ويحتاج منتخب الأردن إلى نقطة واحدة فقط لضمان الصدارة والتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية بغض النظر عن نتيجة لقاء إندونيسيا ضد نيبال.

وفي حالة تساوي 3 فرق في الرصيد نفسه يتم اللجوء أولاً إلى النقاط في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف إجمالاً، ثم الأكثر تهديفا، ثم قاعدة اللعب النظيف ثم اللجوء للقرعة.

ويحتاج منتخب الكويت للفوز للوصول إلى 6 نقاط مع تعثر إندونيسيا أمام نيبال للوصول مع المنتخب الأردني، وفي حالة فوز الكويت وأيضا فوز إندونيسيا فتتساوى المنتخبات الثلاثة عند 6 نقاط ويتم اللجوء للقواعد السابقة.

وبعد فوز فلسطين على الفلبين (4-0) بات منتخب الكويت يحتاج الفوز بأي نتيجة على الأردن من أجل التأهل، كذلك فوز الكويت بنتيجة (2-1) يجعل الأردن تتأهل إلى كأس آسيا رفقة الكويت وخروج إندونيسيا.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين في كأس العرب 1963 وفاز منتخب الكويت بنتيجة 4-0 ثم تغلب منتخب الكويت في مواجهة كأس العرب 1964 وفاز أيضا بنتيجة 4-0 في كأس العرب 1966.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في تصفيات أمم آسيا 1988، ثم فاز منتخب الكويت في كأس العرب 1988 بنتيجة 1-0، وواصل الأزرق الكويتي تفوقه بنتيجة 4-1 في كأس العرب 1992.

وفاز منتخب الكويت أيضا بنتيجة 4-1 في دورة الألعاب العربية 1992، ولكن منتخب الأردن حقق أول فوز له في كأس العرب 2002 بنتيجة 2-1، ثم تفوق منتخب النشامى مجددا في كأس آسيا 2004 بنتيجة 2-0.

وفاز منتخب الأردن بنتيجة 2-0 في نصف نهائي دورة الألعاب العربية 2011، كما فاز منتخب الأردن بنتيجة 2-1 في بطولة غرب آسيا 2014 وتعادلا بنتيجة 1-1 في بطولة غرب آسيا 2019.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في تصفيات كأس العالم 2022 ذهابا وإيابا.

أسلحة الكويت

يدرك المنتخب الكويتي أنه لا بديل عن تحقيق الفوز على حساب الأردن فأي نتيجة أخرى تعني الخروج من التصفيات وعدم التأهل إلى كأس آسيا.

ويسعى التشيكي فيتسلاف لافيكا المدير الفني لمنتخب الكويت لتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة الأردن، واستغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز على نيبال بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية.

ويعتمد لافيكا على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد الرشيدي وأمامه الرباعي فهد الهاجري وفهد حمود وراشد الدوسري وعيسى وليد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حمد الحربي وفهد الأنصاري وأحمد الظفيري وفي الهجوم مبارك الفنيني وبدر المطوع ويوسف ناصر.

أوراق الأردن

يأمل منتخب الأردن أيضا الابتعاد عن أي حسابات رقمية تخص التأهل وحسم البطاقة الآسيوية من خلال تحقيق نقطة التعادل على أقل تقدير.

ويعول المنتخب الأردني على خبرات مديره الفني عدنان حمد بجانب الأداء المميز الذي قدمه النشامى في اللقاءين الماضيين.

ويعتمد منتخب الأردن على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى وأمامه عبد الله نصيب ويزن العرب وإحسان حداد ومحمد الدميري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نور الروابدة وبجواره بهاء عبد الرحمن وأمامهما صانع الألعاب علي علوان وعلى الأطراف موسى التعمري ومحمود الماردي وفي الهجوم يزن النعيمات.

وقال علاء نبيل المدرب العام الأسبق لمنتخب الأردن لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الأردني يملك لاعبين مميزين ولديه مدير فني قدير وبالتالي لن يفرط بسهولة في بطاقة التأهل خاصة بعدما حقق انتصارين في أول جولتين.

وأشار إلى أن منتخب الكويت لديه دوافع قوية للتأهل ومواصلة الصحوة، خاصة مع خوضه اللقاء بحضور الجمهور، ولكن المواجهة لن تكون سهلة بين المنتخبين.