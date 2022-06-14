فلسطين تتأهل رسميا إلى كأس آسيا 2023 وتصطحب معها 6 منتخبات أخرى

واصل منتخب فلسطين انتصاراته وتفوق 4-صفر على الفلبين ليضمن الظهور في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم اليوم الثلاثاء، كما تسببت هذه النتيجة في تأهل ستة منتخبات أخرى إلى البطولة القارية.

وجاءت أهداف المنتخب الفلسطيني بواسطة صالح شحادة وتامر صيام في الشوط الأول، ومحمد يامين ومحمود أبو وردة في الشوط الثاني، ليحافظ المنتخب الفلسطيني على صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة وبرصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق خمس نقاط عن الفلبين صاحبة المركز الثاني.

وسجل المنتخب الفلسطيني عشرة أهداف في ثلاث مباريات ولم تهتز شباكه، ليضمن الظهور بجدارة في كأس آسيا العام المقبل. وتقام تصفيات هذه المجموعة في منغوليا بنظام الدوري من دور واحد، لذا سيلعب كل منتخب ثلاث مباريات. وتختتم منافسات هذه المجموعة بمباراة غير مؤثرة بين اليمن (نقطة واحدة) ومنغوليا (دون رصيد).

وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات الست في التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا، التي لم يتحدد مكان إقامتها بعد انسحاب الصين من التنظيم لأسباب مرتبطة بالحد من انتشار كوفيد-19، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وفتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام ترشح الدول الراغبة في تنظيم البطولة، وسيتخذ قراره النهائي في وقت لاحق من العام الجاري.

وبفوز فلسطين، تأكد أن صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية لن يزيد رصيده على أربع نقاط؛ ما حسم تأهل ستة منتخبات من المجموعات الخمس الأخرى.

ولدى أوزبكستان متصدرة المجموعة الثالثة وتايلاند صاحبة المركز الثاني ثلاث نقاط لكل منهما، وتأكد تأهلهما قبل مباراتهما معا.

وفي المجموعة الرابعة، تأهلت هونغ كونغ والهند أيضا قبل مباراتهما. وستلعب هونغ كونغ بذلك في النهائيات للمرة الأولى منذ 1968.

كما تأكد تأهل طاجيكستان وقرغيزستان من المجموعة السادسة.

وفي التنافس على باقي بطاقات التأهل، يتصدر منتخب الأردن المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن إندونيسيا والكويت، بينما تتصدر البحرين المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن ماليزيا وتركمانستان.

وسبق أن تأهل 13 منتخبا إلى نهائيات كأس آسيا، ومنها: قطر المدافعة عن اللقب، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وأستراليا. ومن المنتظر أيضا أن تشارك الصين في النهائيات.