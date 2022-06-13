الزوراء يلدغ القوة الجوية ويتأهل لنصف نهائي كأس العراق (فيديو)

تأهل الزوراء إلى نصف نهائي كأس العراق للموسم 2021/2022 بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/1 على منافسه القوة الجوية، في ربع النهائي، اليوم الإثنين.

وأنهى القوة الجوية الشوط الأول متقدما 1/0 سجله صفاء هادي من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة.

وسجل الحسن حويبيب هدف التعادل للزوراء من ضربة رأس في الدقيقة 65، قبل أن يسجل مازن فياض هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 88.

وفي وقت سابق تأهل الكرخ إلى نصف نهائي كأس العراق، بعد فوزه على أربيل بركلات الترجيح (5/3)، بعد التعادل 1/1.

وسجل الكرخ هدف التقدم بتوقيع جعفر عبيس في الدقيقة 13، وسجل كوسرت بليز هدف التعادل لأربيل من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

ونجح الكرخ في التأهل إلى نصف النهائي بركلات الترجيح.

كما انتزع زاخو بطاقة التأهل إلى نصف النهائي على حساب مصافي الجنوب بالفوز عليه 2/0.

وسجل ثنائية زاخو فرانك سيدريك، في الدقيقتين 38 و76.

وكان الكهرباء أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العراق بعد فوزه على أمانة بغداد بضربات الترجيح (3-2).