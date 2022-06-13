الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزوراء ضد القوة الجوية في كأس العراق

تقام، اليوم الإثنين، 3 مواجهات ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العراق، على رأسها اللقاء المرتقب بين الزوراء والقوة الجوية.

ويلعب أيضا اليوم الإثنين، فريق زاخو ضد مصافي الجنوب، كما يلتقي الكرخ منافسه أربيل ضمن المرحلة نفسها.

وحجز الكهرباء أول بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس العراق بفوزه، أمس الأحد، على أمانة بغداد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزوراء ضد القوة الجوية في كأس العراق.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت العراق على ملعب (الشعب) الدولي.

وتذاع المباراة عبر القناة الرابعة الرياضية العراقية.

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مشوار الفريقين

تأهل الزوراء إلى ربع النهائي بفوزه على الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-0 في دور الـ32 ثم تغلبه على القاسم بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر.

وصعد أيضا فريق القوة الجوية بعد فوزه على نفط ميسان في دور الـ32 بنتيجة 2-1 ثم تغلبه على نفط البصرة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وتقابل الفريقان في كأس العراق 15 مرة من قبل، ويتفوق فريق الزوراء بواقع 8 انتصارات مقابل 5 للقوة الجوية وتعادلين.

وسجل الزوراء 20 هدفا وأحرز فريق القوة الجوية 14 هدفا في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة الكأس.

📊 #الزوراء والجوية في بطولة كأس العراق 🔥 pic.twitter.com/jFGiTGKYio — Al Zawraa SC نادي الزوراء (@alzawraasc) June 12, 2022

أسلحة الزوراء

يدخل الزوراء مواجهة الكأس باحثا عن التأهل إلى نصف النهائي من جهة بجانب حسم الفوز بلقاء القمة أمام القوة الجوية من جهة أخرى.

ويعاني أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق الزوراء، من غيابات مؤثرة قبل مواجهة القوة الجوية.

ويفتقد الزوراء جهود الموريتاني الحسن حوبيب لانضمامه لمنتخب بلاده بجانب عباس قاسم للإصابة والجناح الأيسر أحمد حسن مكنزي المتواجد مع المنتخب الأولمبي العراقي.

ومن المنتظر أن يلعب فريق الزوراء بتشكيلة تضم حارس المرمى جلال حسن الذي تأكدت جاهزيته للمباراة وأمامه رباعي خط الدفاع سعد عبد الأمير وزاهر ميداني وعلاء مهاوي وحسام كاظم.

ويقود خط الوسط أحمد فاضل وبجواره أحمد سارتيب ومهدي كامل وفي الهجوم لهواري طويل ومحمد رضا ومازن فياض.

pic.twitter.com/dfVXwn1lMh — Al Zawraa SC نادي الزوراء (@alzawraasc) June 12, 2022

أوراق القوة الجوية

يلعب القوة الجوية أيضا في ظروف صعبة للغاية بسبب الغيابات لدرجة أن إدارة النادي طلبت تأجيل اللقاء لوقت لاحق لما سيفقده هذا اللقاء المرتقب من بعض اللاعبين بسبب الارتباطات الدولية.

ويغيب عن القوة الجوية الحارس فهد طالب والمدافع علي كاظم ولاعب الوسط كرار نبيل بجانب البنمي رودريك ميلير بسبب الارتباطات الدولية وثلاثي المنتخب الأولمبي العراقي منتظر عبد الأمير ومنتظر محمد وحسن رائد بخلاف فسخ عقد السويسري لولالا رايل.

ويعول قحطان جثير، المدير الفني لفريق القوة الجوية، على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد صالح وأمامه رباعي الدفاع ميثم جبار وكاظم رعد ومصطفى مؤيد ومصطفى محمد.

ويقود خط الوسط سامح سعيد وصفاء هادي ومحمد علي عبود وعلى الأطراف إبراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وفي الهجوم علاء عباس.

وقال صالح سدير، نجم منتخب العراق الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة الزوراء والقوة الجوية تبقى من اللقاءات الخاصة في الكرة العراقية ولها أجواء مختلفة.

وأشار إلى أن الغيابات ستؤثر على الفريقين بشكل واضح وخاصة أنها تتعلق بلاعبين دوليين لهم اسم ودور مؤثر مع الفريقين.

وأكد أن كل فريق يضم أيضا لاعبين مميزين ولديهم خبرات، فالقوة الجوية لديه مهاجم قوي بقيمة علاء عباس بجانب بايش وعبد الكاظم، كما أن الزوراء يلعب بحضور لاعبه الجزائري لهواري طويل ومازن فياض.