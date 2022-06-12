بعض أعضاء منتخب ويلز يقاطعون مونديال 2022 في قطر بسبب حقوق الإنسان

لن يسافر العديد من أعضاء منتخب ويلز والاتحاد المحلي لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في وقت لاحق من هذا العام بسبب موقف البلاد من حقوق الإنسان.

وزعم الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الويلزي نويل موني، أن الفريق سيستخدم البطولة كمنصة لمناقشة حقوق الإنسان في قطر، حيث تُعد المثلية الجنسية غير قانونية.

ردا على سؤال حول حضور المثليين لكأس العالم.. أمير #قطر: "نتوقع ونريد أن يحترم الناس ثقافتنا" قال أمير قطر الشيخ #تميم_بن_حمد عند سؤاله عن حضور المثليين جنسيا بطولة #كأس_العالم إن قطر تأمل في الترحيب بالعالم للمشاركة في كأس العالم لكن أيضا "نتوقع ونريد أن يحترم الناس ثقافتنا". pic.twitter.com/nka6s6YHmj — إرم نيوز (@EremNews) May 20, 2022

ويطلب موني أيضًا من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) التفكير بعمق في ضمائرهم عند اختيار الدول المضيفة للبطولة في المستقبل على الرغم من إصرار المسؤولين القطريين على أنها ستكون ”بطولة للجميع“.

وبعد الفوز 1-صفر على أوكرانيا، تأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.

وتعرض قرار الفيفا لاستضافة البطولة في قطر لانتقادات واسعة النطاق، كما يخضع سجل البلاد الأوسع في مجال حقوق الإنسان للتدقيق.

وقال موني في مقابلة مع موقع BBC ويلز: ”لن يذهبوا إلى البطولة، وهو حقهم المطلق في ذلك“، في إشارة إلى أعضاء لم يتم الكشف عن هويتهم.

وأضاف: ”الغالبية العظمى من الناس ستذهب وستفهم أيضًا موقفنا بأنه منصة انطلاق لمحاولة تحسين الحياة هناك وإجراء حوار جيد حول قضايا مثل حقوق الإنسان.. والعمال المهاجرين لذلك نحن نتطلع إلى لعب دور كامل في ذلك والحصول على توضيح بشأن أي قضايا معلقة للمشجعين المسافرين إلى قطر“.

وبقي عضو واحد فقط في مجلس الفيفا الذي منح قطر حقوق الاستضافة في أواخر عام 2010، المصري هاني أبو ريدة، عضوًا في اللجنة وتم بعد ذلك منع العديد من المسؤولين من ممارسة كرة القدم بسبب انتهاكات أخلاقية أو واجهوا تهماً جنائية.

واعتبارًا من فبراير/شباط 2021، توفي 6500 عامل مهاجر في قطر منذ حصولها على استضافة كأس العالم، مع 37 حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر ببناء الملاعب من قبل النشطاء.

وفي نفس الوقت الذي حصلت فيه قطر على كأس العالم لكرة القدم 2022، فازت روسيا بحق تنظيم نسخة 2018.

الفيفا يوجه رسالة إلى قطر بشأن المثليين: فنادق كأس العالم يجب أن ترحب بالضيوف "بطريقة غير تمييزية" https://t.co/agnCHaXjHa pic.twitter.com/IUXqJcfyy4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

كما انتقد موني هذا القرار، قائلا: ”لقد شهدنا كأس العالم في روسيا عام 2018 وكان ذلك نجاحًا كبيرًا في العلاقات العامة. أعتقد أن أي شخص غادر كأس العالم سيقول إنه كان نجاحًا كبيرًا لروسيا. لقد رأينا ما حدث منذ (غزو روسيا لأوكرانيا). هناك مخاوف، بالتأكيد لدي منهم، حول كيفية استخدام الرياضة كواجهة، ربما، لشيء آخر.

”لذا أعتقد أن أصحاب الحقوق، والمؤسسات الرياضية العالمية الكبرى مثل اللجنة الأولمبية والفيفا والاتحاد الأوروبي (اليويفا) والهيئات المماثلة، يجب عليهم حقًا التفكير بشكل استراتيجي وعليهم التفكير بعمق في ضمائرهم“.

وقالت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية للاتصالات باللجنة العليا لتنظيم البطولة في قطر، إلى bbc: ”إنها بطولة للجميع وبطولة سيكون فيها الجميع موضع ترحيب“.