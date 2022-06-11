فرص منتخبات الكويت وفلسطين والبحرين في التأهل لكأس آسيا 2023

أنعشت الكويت آمالها في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023 بفضل فوزها 4-1 على نيبال عقب خسارة مفاجئة 2-1 من أندونيسيا في الجولة الأولى، بينما اقتربت فلسطين من تحقيق حلمها بالتأهل للنهائيات.

وتتأهل المنتخبات المتصدرة فقط للمجموعات الست بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا، التي لم يتحدد مكان إقامتها بعد انسحاب الصين من التنظيم، إلى جانب أفضل 5 منتخبات بالمركز الثاني.

وسينضم 11 منتخبًا من هذه التصفيات إلى 13 منتخبًا تأهلت إلى كأس أمم آسيا 2023 في وقتٍ سابق، وهي: (أستراليا، وعُمان، وإيران، والعراق، وفيتنام، واليابان، وكوريا الجنوبية، والسعودية، وسوريا، والإمارات، ولبنان، والصين، وقطر الدولة المضيفة)، لتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا.

وتعافت الكويت من خسارة مفاجئة أمام إندونيسيا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، وفازت 4-1 على نيبال لترفع رصيدها إلى 3 نقاط متساوية مع أندونيسيا التي تلتقي مع الأردن.

لكن في حال فوز أي من المنتخبين الأندونيسي أو الأردني يتصدر المجموعة بست نقاط من مباراتين، لكن آمال الكويت لا تزال قائمة في حال فوزها على الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من أجل حسم المركزين الأول والثاني في حال فوز أو تعادل الأردن في مباراته الدائرة حاليًا مع أندونيسيا.

منتخب الكويت يكتسح نيبال برباعية في تصفيات كأس الأمم الآسيوية https://t.co/RonnnUBjcW pic.twitter.com/ASphuJ2Pxl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وحقق المنتخب الفلسطيني فوزه الثاني على التوالي في التصفيات 5-صفر على اليمن ضمن المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في منغوليا، كما تفوقت البحرين 2-1 على ماليزيا بفضل هدف متأخر، يوم السبت، لترفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الخامسة.

وأصبح رصيد المنتخب الفلسطيني 6 نقاط من مباراتين، ويتصدر المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن الفلبين، بينما يملك منتخب اليمن نقطة واحدة وودع المنافسة.

وفي المجموعة الخامسة التي تستضيفها ماليزيا، استفادت البحرين من هدف عبد الله يوسف من ركلة جزاء في الدقيقة 81، لتفوز بصعوبة 2-1 على أصحاب الأرض، وتتصدر المجموعة بست نقاط لتقترب من التأهل للنهائيات.

وبات رصيد البحرين 6 نقاط من جولتين في صدارة المجموعة، وبفارق 3 نقاط عن ماليزيا، وتركمانستان، ليقترب المنتخب البحريني من التأهل للنهائيات في صدارة المجموعة.

وكأس آسيا 2023 هي النسخة 18 من كأس آسيا، وستقام، بين 16 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/يوليو 2023، بمشاركة 24 منتخبًا بعد توسعة البطولة في 2019، بما في ذلك الدولة المنظمة.

وكان من المقرر أصلًا إقامة البطولة في الصين، غير أن الاتحاد الآسيوي أعلن، في 14 مايو/آيار الماضي، أن الصين لن تتمكن من استضافة البطولة بسبب الظروف التي سببتها جائحة كورونا.