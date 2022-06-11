منتخب الكويت يكتسح نيبال برباعية في تصفيات كأس الأمم الآسيوية

اكتسح منتخب الكويت نظيره النيبالي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”جابر الأحمد“ الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

سجل رباعية الكويت فهد حمود الرشيدي، ويوسف ناصر السلمان (هدفين)، ومبارك الفنيني، في الدقائق، 28 و48 و70 و73.

فيما جاء هدف نيبال الوحيد في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، أضاف الكويت 3 نقاط إلى رصيده ليتصدر مجموعته ”مؤقتا“، ويأتي خلفه الأردن برصيد 3 نقاط، ثم إندونيسيا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب نيبال المجموعة دون رصيد.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً إندونيسيا مع الأردن على نفس الملعب.

وكان يحتاج ”الأزرق“ إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف ليدخل مباراة الأردن المقبلة وهو يحتاج فقط الفوز دون النظر إلى عدد الأهداف.

وكان منتخب الكويت قد تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الأولى أمام إندونيسيا بنتيجة 1/2، بينما فاز منتخب الأردن على نيبال بنتيجة 2/0.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الأردن مع الكويت، وإندونيسيا مع نيبال.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الست.

وضمن 13 منتخبا التأهل إلى أمم آسيا، وهي اليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والسعودية والإمارات والصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.

ويحمل التاريخ تفوقا ساحقا للمنتخب الكويتي على نيبال خلال المواجهات السابقة، التي بدأت بفوز الكويت بنتيجة 3/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1982.

وفاز منتخب الكويت بنتيجة 5/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1986، ثم تغلب منتخب الكويت بنتيجة 8/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1994، ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 5/0 في تصفيات التأهل لأمم آسيا 2000.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2022، وفاز منتخب الكويت على ملعبه بنتيجة 7/0 وتغلب خارج ملعبه بنتيجة 1/0.