مدرب نيبال يتعرض لوعكة صحية ويسقط أرضًا خلال مباراة الكويت (فيديو)

سقط عبدالله الشلاحي، مدرب منتخب نيبال، على أرض الملعب إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال مواجهة الكويت، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب ”جابر الأحمد“ الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

وجاء سقوط الشلاحي، بعدما سجل يوسف ناصر الهدف الثاني للمنتخب الكويتي.

وعلى الفور استدعى حكم المباراة طاقم الإسعاف الذي هرع على الفور لإنقاذ المدرب، الذي يبدو أنه تعرض لأزمة قلبية.

عبدالله الشلاحي مدرب منتخب #نيبال يتعرض لوعكة صحية اثناء المباراة ضد #الكويت.#الديربي pic.twitter.com/MDsz2luIjq — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) June 11, 2022

وتداول الجمهور فيديو سابق للمدرب الكويتي وهو يتحدث عن معاناته من مرض القلب، قائلا: ”أنا مريض قلب واحتمال كبير ما أكمل مهمتي وأعتزل التدريب بسبب المرض، والحمدلله أن الختام في ستاد جابر“.

وكشفت تقارير إعلامية على أنه تم نقل المدرب إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج، كما أن حالته أصبحت مستقرة.

ترتيب المجموعة

تلقى منتخب الكويت خسارة مفاجئة في الجولة الأولى أمام إندونيسيا بنتيجة 1/2 بينما فاز منتخب الأردن على نيبال بنتيجة 2/0.

ويحتل منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إندونيسيا صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب الكويت المركز الثالث بلا نقاط ثم منتخب نيبال في المركز الأخير.

وتستضيف الكويت منافسات المجموعة الأولى، ويصعد المنتخب المتصدر إلى أمم آسيا 2023 بينما تبقى هناك فرصة للوصيف للتأهل ضمن أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة في هذه المرحلة.

وضمن 13 منتخبا التأهل إلى أمم آسيا، وهي: اليابان، وسوريا، وقطر، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والسعودية، والإمارات، والصين، والعراق، وعُمان، وفيتنام، ولبنان.

ويحمل التاريخ تفوقا ساحقا للمنتخب الكويتي على نيبال خلال المواجهات السابقة التي بدأت بفوز الكويت بنتيجة 3/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1982.

وفاز منتخب الكويت بنتيجة 5/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1986 ثم تغلب منتخب الكويت بنتيجة 8/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1994 ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 5/0 في تصفيات التأهل لأمم آسيا 2000.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2022 وفاز منتخب الكويت على ملعبه بنتيجة 7/0 وتغلب خارج ملعبه بنتيجة 1/0.