النجمة يسقط الأنصار ويتوج بطلا لكأس لبنان للمرة السابعة في تاريخه

حقق فريق النجمة فوزا مثيرا على حساب نظيره الأنصار، بنتيجة (2-1)، ليتوج بلقب كأس لبنان للمرة السابعة في تاريخه، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب الرئيس فؤاد شهاب في مدينة جونية.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص الضائعة بين لاعبي الفريقين، قبل أن ينتهي بتقدم النجمة على الأنصار بهدف من رأسية رائعة سجله علي علاء الدين في الدقيقة 38.

*❯❯ كأس لبنان* النجمة 1×0 الأنصار | هدف علاء الدين ⚽️🎥 pic.twitter.com/et0pmV1g63 — hussein moussawi@. حسين (@hsynalm92539998) June 11, 2022

ومع الشوط الثاني، كثف الأنصار محاولاته الهجومية، ليسجل هدف التعادل من تصويبة صاروخية في الدقيقة 61 سددها اللاعب إيشاكا ديارا.

وفي الدقيقة 84 اقتنص النجمة هدفا قاتلا عن طريق محمد غدار، الذي قابل عرضية من ركلة ركنية برأسه فشل حارس الأنصار في التعامل معها لتسكن شباكه.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين في الدوري يوم 27 ديسمبر الماضي وفاز فريق النجمة بنتيجة 1/0.

وكان الأنصار حصد لقب كأس لبنان للمرة 15 في تاريخه وهو حامل اللقب في الموسم الماضي.

بينما حقق النجمة لقب الكأس 7 مرات.

وتقابل الفريقان في نهائي كأس لبنان في الموسم الماضي وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز الأنصار بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح.

ولم يقدم الفريقان موسماً مثالياً، إذ عانى الأنصار من أزمة فنية مع انطلاق الموسم أبعدته عن لقب الدوري، وحقق نتائج باهتة قبل أن تتدخل الإدارة فأقالت المدرب الألماني روبرت ياسبرت وأسندت المهمة إلى المدرب الأردني عبد الله أبو زمع الذي ساهم في تحسين نتائج الفريق في الدور الثاني للبطولة وصولاً إلى حلول الفريق في المركز الثاني.

وفشل ”الزعيم“ في تخطي دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بتذيله المجموعة الأولى بنقطة واحدة خلف السيب العماني والكويت الكويتي وجبلة السوري.

وقبل وصوله إلى المباراة النهائية، تفوق الأنصار في الدور ثمن النهائي على الشباب الغازية من الدرجة الثانية 3-صفر، ثم اكتسح السلام زغرتا (درجة ثانية أيضاً) بسداسية نظيفة، وتخطى في نصف النهائي البرج بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي.

أما النجمة فقد عانى من العديد من الأزمات هذا الموسم، وتولى تدريب الفريق في المراحل الأخيرة من البطولة المدرب التونسي طارق جراية، إلا أنه فشل في قيادة الفريق إلى تخطي دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي، إذ حل ثالثاً في المجموعة الثالثة خلف الرفاع الشرقي البحريني وتشرين السوري.